İmamoğlu: Yarın Çağlayan'da bu ağır iftiraya yanıt vereceğim!
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında dün sabah (24 Ekim) casusluk soruşturması da başlatıldı.
Soruşturmada İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu ve bu kişinin seçmen verilerini yabancı ülkelere sattığı iddia edildi.
ÇAĞLAYAN'DA İFADE VERECEK
İmamoğlu'nun da bu soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu, yarın (26 Ekim) Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.
"BU AĞIR İFTİRAYA YANIT VERECEĞİM!"
Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:
"Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız?
Hadi oradan! Ben Ekrem İmamoğlu!
Trabzon’da doğmuş büyümüş, Karadenizli Ekrem İmamoğlu.
Bu cennet vatan uğruna canımı vermem gerekirse bir an için bile tereddüt etmem.
Yarın 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde bu ağır iftiraya yanıt vereceğim!"