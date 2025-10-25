İmamoğlu: Yarın Çağlayan'da bu ağır iftiraya yanıt vereceğim!

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında dün sabah (24 Ekim) casusluk soruşturması da başlatıldı.

Soruşturmada İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu ve bu kişinin seçmen verilerini yabancı ülkelere sattığı iddia edildi.

ÇAĞLAYAN'DA İFADE VERECEK

İmamoğlu'nun da bu soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu, yarın (26 Ekim) Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

"BU AĞIR İFTİRAYA YANIT VERECEĞİM!"

Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde: