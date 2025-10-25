Son dakika | Özgür Özel'den İmamoğlu kararı: Türkiye'ye dönüyorum

Silivri’de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, cuma günü başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında yarın ifade vereceği öğrenildi.

İmamoğlu’nun ifadesine saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi’nde başvurulacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için Luzern’de bulunuyordu. İmamoğlu'nun ifade vereceği bilgisini alan Özel Türkiye'ye dönme kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları Çağlayan’a çağırarak, “Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Tüm İstanbulluları, hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi önüne davet ediyorum, dayanışmaya davet ediyorum, seslerini yükseltmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.