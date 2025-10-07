CHP'nin iddianameler çıkar çıkmaz devreye sokacağı o plan! "Bir haftalık taarruz"

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda iddianame sürecine girilirken CHP yönetimi aylar öncesinden hazırlanmış çok katmanlı bir yol haritasını devreye almaya hazırlanıyor. Sık sık “İddianameler çıksın” çağrısında bulunan CHP, hem hukuk hem de iletişim ekseninde bir karşı plan uygulayacak.

CHP’li belediyelere son bir yıldır düzenlenen operasyonların ardından kapsamlı iddianamelerin ilkinin kısa süre içinde çıkması bekleniyor. Uzun süredir bu süreci bekleyen CHP’de ise aylara yayılan bir planlama yapıldı. CHP’nin hem hukuk hem de iletişim ekseninde hazırlanmış bir planı uygulamaya koyacağı bildirilirken bu plan hızlı hukuki inceleme, iç bilgilendirme ve koordinasyon, kamuoyu iletişimi ve dezenformasyonla mücadele, örgütlerin bilgilendirilmesi başlıklarında toplanacak.

Yargılamaları ‘siyasi’ olarak nitelendiren CHP, yargılamanın başlaması ile birlikte süreci ‘iletişim savaşı’ olarak değerlendirecek. CHP kaynaklarına göre, özellikle Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin iddianamenin fiilen hazır olduğu, iktidar çevrelerinde bu metinler üzerinden “bir haftalık taarruz” planlandığı değerlendiriliyor.

HER SUÇLAMA İÇİN “HUKUKİ KUSUR KATALOĞU” OLUŞTURULACAK!

CHP, metinlerin eş zamanlı ve adil biçimde kamuya yansımayacağı varsayımıyla hareket ederek algıya karşı olguyu merkezine alan bir süreç işletmeyi hedefliyor. CHP kulislerinde, bazı iktidara yakın medya yöneticileri ile iletişim birimlerinin iddianamelerin içeriğine önceden çalıştığı da dillendiriliyor.

CHP’nin planına göre, iddianame çıkar çıkmaz uzman hukukçu ekip hızlı okuma fişi hazırlayacak ve suçlama kalemleri, delil dayanakları, usul-esasa ilişkin açık hatalar, içtihat çelişkilerini ortaya koyacak. Her suçlama için “hukuki kusur katalogu” ve “çürütme argüman seti” oluşturulacak.

CHP MYK'dan 'Kılıçdaroğlu heyeti' çıktı: Sürecin sonuna kadar takibe alacaklarCHP MYK'dan 'Kılıçdaroğlu heyeti' çıktı: Sürecin sonuna kadar takibe alacaklar

CHP MYK, PM ve TBMM Grubu ile örgütlere güncellenen bilgi notları iletilerek manipülasyon yapmadan gerçeğin yayılması hedeflenecek. İddianameden alıntılanan ya da çarpıtılan bölümlere ilişkin belgeli hızlı yalanlama süreci devreye alınacak.

“Algı vs. Olgu” başlıklı kısa videolar, soru-cevap grafikleri, tarihçe çizelgeleri sosyal medyadan paylaşılacak ve medyaya resmi kanallar ile iletilecek. CHP, yargılamaların başlaması ile mahkeme sürecinde de hazırlanan planları devreye alacak.

