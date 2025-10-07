CHP MYK'dan 'Kılıçdaroğlu heyeti' çıktı: Sürecin sonuna kadar takibe alacaklar

CHP MYK'dan 'Kılıçdaroğlu heyeti' çıktı: Sürecin sonuna kadar takibe alacaklar
Yayınlanma:
Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK'dan 'Kılıçdaroğlu heyeti' çıktı. Cumhurbaşkanına hakaret davaları birleştirilen Kılıçdaroğlu'nun hakim karşısına çıkacağı gün CHP heyeti duruşmaya katılacak; sürecin sonuna kadar takibe alacaklar.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

MYK'nın gündeminde ekonomi, sağlık, dış politika ve eğitim sorunları ile Bolu'da yapılan TBMM 28. dönem toplantısı, 39. Olağan Kurultay ve 7'nci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ekim'de görülecek davası yer aldı.

CHP MYK'DAN 'KILIÇDAROĞLU HEYETİ' ÇIKTI

CHP'nin 12 Ekim'de Brüksel'de gerçekleşecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi de MYK'da konuşulurken Özgür Özel, yurt dışında olması nedeni ile kendisinin katılamayacağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan beş ayrı dosyanın birleştirilmesiyle görülecek davanın yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Özel, 17 Ekim Cuma günü Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Kılıçdaroğlu için "Muhakkak takip edelim" diyerek geniş bir heyetle katılım talimatı verdi.

SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİBE ALACAKLAR

Özgür Özel'in talimatına karşılık veren CHP kurmayları, "Genel Başkanımız yurt dışında ama partimizden en üst düzeyde katılım sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Özel, MYK'da sürecin sonuna kadar takip edilmesi gerektiğini söyleyerek davanın önemine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden hakim karşısına çıkacağı 17 Ekim’de CHP lideri Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti