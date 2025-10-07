CHP MYK'dan 'Kılıçdaroğlu heyeti' çıktı: Sürecin sonuna kadar takibe alacaklar

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

MYK'nın gündeminde ekonomi, sağlık, dış politika ve eğitim sorunları ile Bolu'da yapılan TBMM 28. dönem toplantısı, 39. Olağan Kurultay ve 7'nci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ekim'de görülecek davası yer aldı.

CHP MYK'DAN 'KILIÇDAROĞLU HEYETİ' ÇIKTI

CHP'nin 12 Ekim'de Brüksel'de gerçekleşecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi de MYK'da konuşulurken Özgür Özel, yurt dışında olması nedeni ile kendisinin katılamayacağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan beş ayrı dosyanın birleştirilmesiyle görülecek davanın yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Özel, 17 Ekim Cuma günü Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Kılıçdaroğlu için "Muhakkak takip edelim" diyerek geniş bir heyetle katılım talimatı verdi.

SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİBE ALACAKLAR

Özgür Özel'in talimatına karşılık veren CHP kurmayları, "Genel Başkanımız yurt dışında ama partimizden en üst düzeyde katılım sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Özel, MYK'da sürecin sonuna kadar takip edilmesi gerektiğini söyleyerek davanın önemine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden hakim karşısına çıkacağı 17 Ekim’de CHP lideri Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da olacak.