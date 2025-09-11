CHP'nin bir sonraki adresi belli oldu

Yayınlanma:
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinin Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresinin Ankara Tandoğan Meydanı olacağını duyurdu. Miting, 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'da başlayacak.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP Türkiye'nin dört bir yanında ve her hafta İstanbul'un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini başlattı.

On binlerin akın ettiği mitinglerin sonuncusu 10 Eylül akşamı Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlendi.

CHP'den abluka sonrası ilk miting: Halk kayyuma karşı Kadıköy'deCHP'den abluka sonrası ilk miting: Halk kayyuma karşı Kadıköy'de

MİTİNGİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, kayyum kararının gölgesinde düzenlenen mitinglerin yeni adresinin Ankara olacağını duyurdu.

Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mitingin Ankara Tandoğan (Anadolu) Meydanı 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'da başlayacağını bildirdi.

Beker, paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla, 14 Eylül Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanındayız. 'Vesayet değil siyaset! Kayyıma, Darbeye HAYIR' mitingimize Dostlarımız, sevenlerimiz ve tüm hemşehrilerim davetlidir" ifadelerini kullandı.

adnan-beker.jpg

Abdülhamit'in torunu AKP'yi topa tuttuAbdülhamit'in torunu AKP'yi topa tuttu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Son dakika| 37 ilin emniyet müdürü değişti 22'si merkeze çekildi
Son dakika| 37 ilin emniyet müdürü değişti 22'si merkeze çekildi
Alkol alırken Porsuk Çayı'na düştü! 23 yaşındaki genç kurtarılamadı
Alkol alırken Porsuk Çayı'na düştü! 23 yaşındaki genç kurtarılamadı