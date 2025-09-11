CHP'nin bir sonraki adresi belli oldu

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP Türkiye'nin dört bir yanında ve her hafta İstanbul'un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini başlattı.

On binlerin akın ettiği mitinglerin sonuncusu 10 Eylül akşamı Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlendi.

CHP'den abluka sonrası ilk miting: Halk kayyuma karşı Kadıköy'de

MİTİNGİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, kayyum kararının gölgesinde düzenlenen mitinglerin yeni adresinin Ankara olacağını duyurdu.

Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mitingin Ankara Tandoğan (Anadolu) Meydanı 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'da başlayacağını bildirdi.

Beker, paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla, 14 Eylül Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanındayız. 'Vesayet değil siyaset! Kayyıma, Darbeye HAYIR' mitingimize Dostlarımız, sevenlerimiz ve tüm hemşehrilerim davetlidir" ifadelerini kullandı.

