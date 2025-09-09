Abdülhamit'in torunu AKP'yi topa tuttu

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Paylaşımında AKP'ye ekonomi üzerinden yüklenen Osmanoğlu, 2027’de enflasyonu tek haneye düşürme hedefi, mevcut politikalarla uzak bir hayal" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRME UZAK BİR HAYAL"

Nurhan Osmanoğlu paylaşımında "Maaşlar yüzde 10-15 artarken, Damga Vergisi’ne yüzde 49, Yurtdışı Çıkış Harcı’na yüzde 40 zam. Bu tezat, bütçe önceliklerinin halkın reel gelir kaybını göz ardı ettiğini gösteriyor. 2027’de enflasyonu tek haneye düşürme hedefi, mevcut politikalarla uzak bir hayal. Maalesef" ifadelerine yer verildi.