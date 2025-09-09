Abdülhamit'in torunu AKP'yi topa tuttu

Abdülhamit'in torunu AKP'yi topa tuttu
Yayınlanma:
Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu, iktidarı enflasyon üzerinden eleştirdi.

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Paylaşımında AKP'ye ekonomi üzerinden yüklenen Osmanoğlu, 2027’de enflasyonu tek haneye düşürme hedefi, mevcut politikalarla uzak bir hayal" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRME UZAK BİR HAYAL"

Nurhan Osmanoğlu paylaşımında "Maaşlar yüzde 10-15 artarken, Damga Vergisi’ne yüzde 49, Yurtdışı Çıkış Harcı’na yüzde 40 zam. Bu tezat, bütçe önceliklerinin halkın reel gelir kaybını göz ardı ettiğini gösteriyor. 2027’de enflasyonu tek haneye düşürme hedefi, mevcut politikalarla uzak bir hayal. Maalesef" ifadelerine yer verildi.

nurhan-osmanoglu-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Türkiye
İkram edilen bisküviden 13 kişi zehirlendi
İkram edilen bisküviden 13 kişi zehirlendi
Özgür Çelik esnaf ziyaretinde alkışlarla karşılandı
Özgür Çelik esnaf ziyaretinde alkışlarla karşılandı
Özgür Özel'den butlan davası sorularına yanıt
Özgür Özel'den butlan davası sorularına yanıt