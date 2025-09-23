CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talepleri peş peşe reddedildi

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talepleri peş peşe reddedildi
Yayınlanma:
Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin, 21 Eylül 2025'te yapılan 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli iki başvuruyu reddetti.

CHP’nin, 21 Eylül 2025'te Ankara’da yapılan 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Kemal Çiftçi ve CHP Ankara İl Delegesi Şahin Kurt, Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu’na, kurultayın iptali talebiyle ayrı ayrı başvuruda bulundu.

Son Dakika | CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebi reddedildiSon Dakika | CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebi reddedildi

TALEPLER PEŞ PEŞE REDEDİLDİ

Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu, Şahin Kurt’un talebini 22 Eylül’de, Kemal Çiftçi’nin talebini ise 23 Eylül’de reddetti. Kurul ret gerekçesinde, kurultayın Siyasi Partiler Kanunu’nun “Seçimlerin yapılması” başlıklı 22’nci maddesine uygun olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu'nun gerekçesinde, başvuruda, "kurultay delege sayısının 1390, salt çoğunluğunun ise 696 olması gerekirken ilçe seçim kurulu başkanlığına 662 noter onaylı imzanın teslim edilmiş olduğu" iddiasına da yer verildiği belirtildi.

"İDDİALARI SOYUT"

Siyasi partinin oy kullanacakları gösterir delege askı listesinin 1309 delege olarak, 14-15-16 Eylül 2025 tarihlerinde askıya çıkartıldığı, oy kullanacakları gösterir askı listesine gerçekleştirilen itirazlar karara bağlandıktan sonra CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda oy kullanacak delege sayısının 1127 delege olarak Seçim Kurulu tarafından kesinleştirildiği vurgulanan gerekçede, "CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 5 Eylül 2025'te toplanarak 662 Kurultay delegesinin tek ve ortak gündemli noter onaylı olağanüstü kurultay başvurusunu değerlendirip adı geçen siyasi partinin tüzüğünün ilgili hükümleri gereği merkez yönetim kurulunca gerekli iznin verildiği de görülmüş olup başvurucu iddialarının soyut mahiyette kalması nedeniyle talebinin reddi yönünde karar vermek gerekmiştir" denildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Terliği çıkarıp kavgaya daldı
Terliği çıkarıp kavgaya daldı
Erdoğan ve Rubio arasında 'Trump' gerginliği
Erdoğan ve Rubio arasında 'Trump' gerginliği