Son Dakika | CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal talebi reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu karara bağladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, başvuruyu reddettiklerini açıkladı. Yener, şu açıklamayı yaptı:

“Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir.”

Böylece CHP’nin olağanüstü kurultay süreci önünde bir engel kalmadı.

NELER OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kayyum atanabileceği iddiasıyla açılan Kurultay Davası’na karşı, parti delegeleri önemli bir adım atarak 15 Eylül’deki duruşmadan önce olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Bu hamleyle, dört gün önce görülen davada kayyum kararı çıksa dahi, 21 Eylül’de yapılacak kurultayda yeni genel başkan seçilerek bu kararın etkisiz kalması hedeflendi. Ancak mahkeme, davayı 24 Ekim’e erteledi.

Bu süreçte, CHP Ankara delegelerinden Şahin Kurt, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yaptığı başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. Daha önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen bu itiraz, bu kez Anayasa’nın 79. maddesi dayanak gösterilerek tekrar gündeme getirildi.