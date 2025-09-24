CHP'li Zeybek'ten çarpıcı 'borsa' açıklaması: "Yargı eliyle spekülasyon ve silkeleme"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Halk TV'de Kürşat Oğuz'un sunduğu "Rota" isimli canlı yayın programına konuk oldu. Zeybek, bugün gerçekleştirilen CHP'nin 22. İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gökan Zeybek, saat 11.00 ile 14.00 arasında borsada ciddi spekülasyonlar olduğunu ve ve bu spekülasyonun bazı hisselerde yüzde 3, bazılarında ise yüzde 6'ya kadar çıktığını belirterek, bunun "yargı eliyle de bir borsa spekülasyonu" olduğunu ifade etti.

Bugün sabah saatlerinde CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi başladıktan sonra İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anayasa'ya aykırı bir şekilde, başlamış olan kongrenin durdurulması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı gönderdi. Yüksek Seçim Kurulu, mahkemenin talebini görüşmek üzere acil toplandı.

Bu sırada CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına neden olan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, icra memurları ile birlikte kongreyi basarak, kongreye engel olmaya çalıştı.

Tüm bunların yaşandığı 11.00 ile 14.00 saatleri arasında ise borsada ciddi hareketlilik yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yaşananlara dair açıklamalarda bulunduğu sırada borsada yaşanan dalgalanma hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YARGI ELİYLE BORSA SPEKÜLASYONU"

Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Saat 11.00 ile 14.00 arasında geçen süre içinde borsada ciddi spekülasyonlar oldu. Ve bir aşağı indi, sonra yukarıya çıktı. Bunu eğer borsa spekülatörleri yapmış olsaydı, bugün Cumhuriyet savcılıkları bu spekülatörleri, vatandaşın kazıklanması, kandırılması ve ani borsa hareketlerine sebep olmaktan şu an hepsi nezaretteydi ya da gözaltındaydı. Ama bunu yargı eliyle yaptıklarında yani bir silkeleme gene borsada bugün oldu. Bir sürü insan kaybetti, bir sürü insan kazandı. Panikle mahkeme kararıyla siyasete müdahale olduğu duygusuyla hızlı bir biçimiyle hisse senedini elinden çıkaranlar iki saat sonra belki bunu yüzde 2, 1 de kayıpta 3, yüzde 3'lük bir spekülasyon oldu. Bazı hisselerde bu yüzde 5-6'ya çıktı. Gene bir yargı eliyle de bir borsa spekülasyonu ve silkelemeyi gördük bugün"