CHP'li Zeybek: Millet sandık istiyor

CHP'nin İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek iktidara tepki gösterdi. Zeybek miting alanında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Artık görüyoruz ki, belediye başkanlarına yargı yoluyla müdahale eden, oradan istediği sonucu alamayan iktidar, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nin anketlerdeki oy artışını engellemek istiyor. Bu nedenle, CHP’nin en başarılı il başkanlarından biri olan Özgür Çelik’e, en çok üyeye ve en fazla seçmene sahip İstanbul İl Başkanlığı’na ve onun yönetim kurullarına yargı yoluyla müdahale etti.

"İKTİDARINIZI BİR GÜN DAHA AYAKTA TUTMAK İÇİN"

Burası Zeytinburnu Meydanı. Bu meydan 250 bin kişiyi alır. Bu meydanda miting yapmaya yürek ister. Ama biz, pazartesi günü karar verdik ve bugün buradayız. Görüyorsunuz, meydanda neredeyse iğne atsanız yere düşmeyecek kadar büyük bir kalabalık var. Yargı yoluyla da olsa, baskıyla da olsa, engellemeyle de, tutuklamayla da Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletle buluşmasının ve milletin CHP ile birlikte eylemselliğinin önüne geçmeyi asla başaramayacaksınız. Ama bu ülkeyi yönetenler şunu unutmasın: Demokrasiye karşı attığınız her eylem, ekonomik olarak bu milletin daha da fakirleşmesine, dövizin yurtdışına kaçmasına ve Türkiye'nin fakirleşmesine yol açıyor. Siz, iktidarınızı bir gün daha fazla ayakta tutmak için, bu milleti her gün daha fazla fakirleştiriyorsunuz.

"MİLLET SANDIĞI İSTİYOR"

CHP’nin il başkanlığına kayyum atayarak ne yaptınız? Domatesin fiyatını mı düşürdünüz? Patatesin fiyatı mı indi? Etin kilosu mu ucuzladı? İşsizlik mi azaldı? Asgari ücret mi arttı? Hayır. Ama millet ne istiyor biliyor musunuz? Millet sandığı istiyor. Millet, sandığın bir an önce önüne gelmesini ve ilk seçimde bu iktidardan kurtulmayı istiyor."