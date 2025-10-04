CHP'li Yücel'den AKP'li Çelik'e sert yanıt: Gaflet uykusuna dalıp milleti unutan sizsiniz

Yayınlanma:
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in TBMM’nin yeni yasama yılına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in TBMM’nin yeni yasama yılı üzerinden yaptığı açıklamalara sert ifadelerle karşılık verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, "Belediye başkanlarımızı hukuku katlederek zindanlarda tutan otoriter bir anlayışın CHP'ye söyleyebileceği tek söz dahi yoktur. 'Tek adamın' ağzından çıkanı emir telakki edip TBMM'yi yok sayan sizsiniz Sayın Ömer Çelik" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in planı belli olduÖzgür Özel'in planı belli oldu

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasiden nasibini almayan, millet iradesini yok sayan, milyonlarca vatandaşımızın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımızı hukuku katlederek zindanlarda tutan otoriter bir anlayışın CHP'ye söyleyebileceği tek söz dahi yoktur. 'Tek adamın' ağzından çıkanı emir telakki edip TBMM'yi yok sayan sizsiniz Sayın Ömer Çelik. Derin bir gaflet uykusuna dalıp, milleti unutan da sizsiniz... Demokratik cumhuriyeti unutup saltanat sevdasına düşen de sizsiniz... Yol arkadaşlarımızı yalnız bırakarak iktidarın istediği muhalefet çizgisinde hizalanmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar...

Yargılama dahi yapılmadan hüküm verenler, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına bu kumpasları kuranlar, bu milleti bir koltuk sevdasına feda edenlerdir. Evet, Meclis milletin mekanıdır ama Meclis’in açılış gününde bir toplu fotoğraf vermeniz, sizin milletten koptuğunuz gerçeğini ne yazık ki değiştirmiyor... Ayrıca protesto edilen Yüce Meclis değil, iktidarını kaybetmemek için her yolu mübah sayan ve meşruiyetini beyaz sarayda arayan 'Partili Cumhurbaşkanıdır'"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

