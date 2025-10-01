Özgür Özel'in planı belli oldu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Olağanüstü Kurultayı’nın ardından yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan boykot kararını açıklayarak 1 Ekim’deki (bugün) TBMM açılışına katılmayacaklarını duyurdu.

Yücel, geçen yasama döneminin açılışında sergilenen tutumun aksine bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ne karşılayacaklarını ne de uğurlayacaklarını söyledi.

CHP'nin bu kararının arkasında belediye başkanları ve partiye yönelik operasyonlar yer alırken CHP lideri Özgür Özel'de Bülent Arınç'ın 'doğru bulmuyorum' sözlerine verdiği yanıtta "Geçen sene 1 Ekim günü hep birlikte Meclis'teydik. 2 Ekim günü Akın Gürlek siyasi bir pozisyondan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. O gün bu gündür partime darbe dönemlerini aratmayacak, hatta onların ilerisinde bir saldırı altında" dedi.

Boykot kararının ardından Meclis açılışının yapıldığı bugün ki programı merak edilen Özgür Özel'in ne yapacağı netleşti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PLANI BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün saat 12.00'den itibaren İstanbul'daki çalışmalarını Genel Başkanlık Çalışma Ofisi'nde sürdüreceği bildirildi.

Özgür Özel ayrıca yeni yasama yılı dolayısıyla Meclis Başkanı Kurtulmuş'un akşam saatlerinde vereceği resepsiyonun saatinde “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 58’incisi için 20.30’da İstanbul Küçükçekmece’de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resepsiyona katılması halinde CHP milletvekilleri bu etkinlikte de yer almayacak.