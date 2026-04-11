CHP'li Yavuzyılmaz'dan Libya uçağı hakkında flaş iddia: İsrail sabote mi etti?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçen yıl aralık ayında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan kısa süre sonra düşen Libya uçağına ilişkin bilgi ve belgeler paylaştı. Yavuzyılmaz, kazada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ın da bulunduğu uçağın düşüşü öncesinde havalimanında şüpheli hareketlilik yaşandığını iddia etti.

Düşen Libya uçağı, İsrail'in sabotajına mı uğradı?



Konuyla ilgili son derece kritik bilgi, belge ve kayıtlara ulaştık.



23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçağın, Esenboğa Havalimanı’ndaki kalkışından 3 saat önce;



— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 10, 2026

'UÇAK NEDEN İZOLE APRONA ÇEKİLDİ?'

Yavuzyılmaz’ın iddiasına göre, Libya heyetini taşıyan Malta bayraklı uçak, 22 Aralık 2025 gecesi Ankara’ya iniş yaptıktan sonra normalde VIP uçakların park ettiği 1 numaralı apron yerine, havalimanının en uzak ve izole noktası olan 5 numaralı aprona çekildi.

İSRAİL JETİ DE AYNI APRONA YÖNLENDİRİLDİ

Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025 saat 17.04’te İtalya’dan gelen İsrail bayraklı bir uçağın “yakıt ikmali” gerekçesiyle Esenboğa’ya iniş yaptığını ve bu uçağın da Libya uçağının bulunduğu 5 numaralı aprona yönlendirildiğini öne sürdü.

İki uçağın yaklaşık 1 saat 41 dakika boyunca aynı alanda kaldığını belirten Yavuzyılmaz, bu sırada Libya uçağının mürettebatının otelde olduğunu, İsrail uçağındaki kişilerin ise apronda bulunduğunu ifade etti.

DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI?

CHP’li vekil, olayın gelişimini şöyle sıraladı:

"22 Aralık 2025, saat 22.53: Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçak Esenboğa’ya iniş yaptı. VIP yolcular 1 numaralı apronda indirildi. Ancak uçak daha sonra 5 numaralı aprona çekildi. 23 Aralık 2025, saat 17.04: İtalya’dan kalkan İsrail bayraklı uçak “yakıt ikmali” için Esenboğa’ya indi ve aynı 5 numaralı aprona yönlendirildi. İki uçak 1 saat 41 dakika aynı apronda kaldı. Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail uçağındakiler aprondaydı. Saat 18.45: İsrail uçağı 5 numaralı aprondan hareket ederek Tel Aviv’e gitti. Saat 19.30: Libya uçağının mürettebatı kalkış hazırlığı için uçağa gitti ve şüpheli bir durum fark etmedi. Saat 20.17: Libya uçağı kalkış yaptı. Saat 20.32: Havalandıktan 15 dakika sonra uçakla telsiz bağlantısı kesildi."

“İKİ DÜŞMAN ÜLKE UÇAĞI AYNI APRONDA PARK ETTİRİLEMEZ”

Yavuzyılmaz, Libya ile İsrail’in diplomatik ilişkisi olmadığını ve Libya’nın İsrail’i devlet olarak tanımadığını hatırlatarak, “Uluslararası uçuş kurallarına göre düşman ülke uçakları bu şekilde park ettirilemez. Bu büyük bir skandaldır” dedi.

AKP’YE SORULAR

Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı’na seslenerek şu soruları yöneltti:

“İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı değil mi? İçinde kim ve ne olduğu belli olmayan İsrail jetinin, Libya Genelkurmay Başkanı'nın jetinin bulunduğu apronda ne işi var? Bu durumu kamuoyundan neden gizliyorsunuz?”

Yavuzyılmaz, “Çarpıtmaya kalkarsanız açıklamadığım delilleri de açıklayacağım. Uyarıyorum ki, sonra boşa düşmeyin” ifadelerini kullandı.

YAVUZYILMAZ'IN PAYLAŞIMI

"Düşen Libya uçağı, İsrail'in sabotajına mı uğradı? Konuyla ilgili son derece kritik bilgi, belge ve kayıtlara ulaştık. 23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçağın, Esenboğa Havalimanı’ndaki kalkışından 3 saat önce; Park halinde bulunduğu aprona, şüpheli bir İsrail jetinin giriş yaptığını ve 1 saat 41 dakika boyunca orada kaldığını, ardından Tel-Aviv’e hareket ettiğini tespit ettik. İsrail jetinin kalkışından sonra havalanan Libya jeti ise, havalandıktan 15 dakika sonra düştü. Uçaktan kurtulan olmadı. AKP’ye soruyorum! İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı değil mi? İçinde kim ve ne olduğu belli olmayan İsrail jetinin, Libya Genelkurmay Başkanı'nın jetinin bulunduğu apronda ne işi var? Bu durumu kamuoyundan neden gizliyorsunuz? Olayın gelişimini, kanıtlarıyla birlikte açıklıyoruz: 1) 22 Aralık 2025 – Saat 22.53 Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad’ın da bulunduğu askeri heyeti taşıyan, Malta bayraklı, 9H-DFS Tescil No.lu uçak, Esenboğa’ya iniş yapıyor. Yüksek güvenlikli (VIP) yolcular 1 No.lu apron’da indiriliyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor. 2) Sonrasında garip bir durum yaşanıyor. Normalde üst düzey yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar, ana apron olan ve VIP terminaline en yakın durumdaki 1 Nolu apronda park ettirilirken; Libya uçağı, havalimanının en uzak köşesine, adeta kör noktadaki 5 No.lu aprona yönlendiriliyor. Uçak bu 5 Nolu apronda park haline geçiyor. Ardından mürettebat uçaktan ayrılıyor. 3) 23 Aralık 2025 – Saat 17.04 İtalya’dan kalkan, İsrail bayraklı ve 4X-CNA Tescil No.lu bir İsrail uçağı, “yakıt ikmali” gerekçesiyle Esenboğa’ya iniş yapıyor. Ve tesadüfe bakın ki…

O da aynı 5 No.lu aprona yönlendiriliyor.

Uçakta kimler var, hangi ekipmanlar var, ne var meçhul. 4) İki uçak bir arada❗️ Libya askeri heyetinin jeti ile İsrail jeti 1 saat 41 dakika boyunca aynı apronda, bir arada bekliyor. Bu süre boyunca Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail uçağındakiler ise 5 Nolu apronda Libya uçağıyla baş başalar. 5) Uçaklardan birinin üst düzey devlet görevlisi taşıdığı, bu iki düşman ülke uçağının, aynı apronda bir arada park ettirilmesi büyük bir skandaldır. Zira Libya ile İsrail’in diplomatik ilişkisi yok ve Libya İsrail’i devlet olarak da tanımıyor. Libya ve İsrail, teknik ve hukuki olarak birbirine “düşman ülkeler”. Uluslararası uçuş kurallarına göre düşman ülke uçakları bu şekilde park ettirilemez. 6) Saat 18.45 İsrail uçağı 5 No.lu aprondan hareket ediyor ve ardından havalanıyor. Varış yeri ise Tel Aviv. 7) Saat 19.30 civarı Libya uçağının mürettebatı kalkış hazırlığı yapmak için uçağa gidiyor. Gittiklerinde uçağın etrafında şüpheli bir durum veya şüpheli bir uçak görmüyorlar. Zira Libya askeri heyeti ve mürettebatı, İsrail uçağıyla hiç karşılaşmıyor. 8) Saat 20.17 Libya uçağı olan bitenden habersiz kalkış yapıyor. 9) Saat 20.32 Havalandıktan 15 dakika sonra uçakla telsiz bağlantısı kesiliyor. 10) Ankara ili sınırları içinde düşen uçaktan kurtulan olmuyor. CB Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı’na sesleniyorum! Derhal bu skandalla ilgili kamuoyunu bilgilendiriniz. Çarpıtmaya kalkarsanız açıklamadığım delilleri de açıklayacağım. Uyarıyorum ki, sonra boşa düşmeyin!"

Yavuzyılmaz iddiasına ilişkin görsel ve belgeleri ise şöyle paylaştı: