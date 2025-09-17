CHP'li Yavuzyılmaz Zafer Havalimanı gerçeklerini paylaştı! "Bunun adı Hazine'yi hortumlamaktır!"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Zafer Havalimanına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yavuzyılmaz, "AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-37!" başlığıyla yaptığı açıklamada Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'na ilişkin 2025 yılına ait yolcu ve garanti ödeme verilerini paylaştı.
2025 VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Yavuzyılmaz’ın paylaştığı verilere göre, 2025’in ilk 8 ayı için garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489 iken, gerçekleşen yolcu sayısı sadece 25 bin 137 oldu.
Yavuzyılmaz, aradaki farkın Hazine tarafından şirkete yapılacağını söyledi. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre Hazine’nin şirkete yapacağı garanti ödeme, 4 milyon 502 bin 102 Euro.
"BUNUN ADI HAZİNEYİ HORTUMLAMAKTIR"
Bu rakamın güncel kurla yaklaşık 220 milyon TL’ye karşılık geldiğini ifade eden Yavuzyılmaz'ın açıklaması şu şekilde:
"AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'ndaki büyük soygunun 2025 yılı anatomisini ortaya çıkardık. 2025’in ilk 8 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 25 bin 137 Hata payı yüzde 97,13. Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 4 milyon 502 bin 102 Euro. Güncel kurla 220 Milyon Lira! Bunun adı Hazineyi hortumlamaktır!
Zafer Havalimanı yapım maliyeti 50 milyon Euro. 2012-2025 (8 ay) yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemesi 80 milyon Euro. Kamuya devir tarihi 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon Euro.
DHMİ resmi istatistiklerine göre, Zafer Havalimanı’nda, 2025’in ilk 8 ayında, iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısı 50 bin 275. Giden yolcu sayısı 50.275/2= 25.137(yaklaşık)"