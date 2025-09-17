CHP'li Yavuzyılmaz Zafer Havalimanı gerçeklerini paylaştı! "Bunun adı Hazine'yi hortumlamaktır!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Zafer Havalimanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavuzyılmaz, "AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-37!" başlığıyla yaptığı açıklamada Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'na ilişkin 2025 yılına ait yolcu ve garanti ödeme verilerini paylaştı.

2025 VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı verilere göre, 2025’in ilk 8 ayı için garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489 iken, gerçekleşen yolcu sayısı sadece 25 bin 137 oldu.

Yavuzyılmaz, aradaki farkın Hazine tarafından şirkete yapılacağını söyledi. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre Hazine’nin şirkete yapacağı garanti ödeme, 4 milyon 502 bin 102 Euro.

"BUNUN ADI HAZİNEYİ HORTUMLAMAKTIR"

Bu rakamın güncel kurla yaklaşık 220 milyon TL’ye karşılık geldiğini ifade eden Yavuzyılmaz'ın açıklaması şu şekilde: