CHP'li Yavuzyılmaz belgeleriyle ifşa ederek savcılığı göreve çağırdı! AKP'nin İBB'deki paralel yapılanması: "Yeni Başkanlık"

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İBB içinde "Yeni Başkanlık" adıyla kurulan paralel yapıya ilişkin resmi belgeleri paylaştı. Bu yapılanmanın, 2019 yerel seçim sürecinde, dönemin İBB yönetimine paralel olarak kurulduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, savcılığı harekete geçmeye çağırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde "Yeni Başkanlık" adıyla kurulan paralel bir yapılanmanın resmi belgelerini paylaştı.

"BU YAPIYLA SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Yapının 2019 seçim sürecinde kamu kaynaklarını AKP’li aday lehine kullanarak seçimlere müdahale ettiğini kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağıran CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımında dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dikkatine!

AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tespit ettiğimiz iki paralel belediye yapılanmasını dün itibariyle açıklamıştım.

Bu yapılardan birincisi:

2019 yerel seçim sürecinde, dönemin İBB yönetimine paralel olarak kurulan ‘Yeni Başkanlık’ adındaki yapılanma.

Peki bu yapılanmanın varlığını gösteren resmi belge veya kanıt var mı?

Evet, var!

Peki bu paralel belediye yapılanması niye kuruldu?

Bu yapı, 2019’daki İBB Başkanlığı seçimleri sürecinde, İBB’nin kamu kaynaklarını AKP’li aday ve seçim kampanyası için kullandırmış ve bu yolla seçimlere müdahale edilmiştir.

Sonuç:

Bu bir illegal yapılanmadır!

Bu yapıyı kuranlar suç işlemiştir!

Yapılan baştan aşağı kamu zararıdır!

‘Yeni Başkanlık’ adındaki paralel belediye yapılanmasının varlığını kanıtlayan, içinde ‘Yeni Başkanlık’ adının geçtiği resmi belgeler

Bakalım bu illegal yapılanmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapacak?

Sorumluları ifadeye çağıracak mı?

Bu konudaki kendi sorumluluklarıyla ilgili;

Acaba CB Tayyip Erdoğan, dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve dönemin AKP’li İBB Adayı Binali Yıldırım ne düşünüyor?

Yoksa belgelere rağmen yine hiçbir şey görmedim, duymadım mı diyecekler!”

İŞTE O BELGELER:

