CHP’li vekiller bin ah işitti: Oğlum yazılım mühendisi iş bulamadığı için çiçekçilik yapıyor

Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Adana Milletvekili Bilal Bilici ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’ndan oluşan CHP heyeti, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Tahir Ün Caddesi’ndeki işletmeleri dolaşarak esnaf ve vatandaşların derdini dinledi.

Cadde üzerinde CHP heyetine sorunlarını anlatan ve çiftçilikle uğraştığını ifade eden bir yurttaş, zeytinde iki senedir durumun kötü olduğuna dikkat çekerek “Son iki senedir zeytin tamamen dip yaptı. Zeytin, zeytinyağı fiyatları düşüyor. Maalesef artık sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı. Ailesiyle birlikte tarımla uğraştığını kaydeden başka bir vatandaş ise, “Gençler köylerde kalmıyor, 60-70 yaş üstü kaldı. Çocuklarım ‘Ben Almanya’ya gideceğim’ diyor. Niye dursunlar ki? Toprakla uğraşıp, para kazanmıyorlar. İnsan para kazanmadığı işi niye yapsın ki? Gençler Türkiye'de gelecek görmüyorlar. Yarın ne olacağı belli değil. Bu topraklarda kolay kolay bir şey değişmiyor" sözlerini sarf etti.

“DEVLETTEN DESTEK BEKLEDİK AMA GELMEDİ”

Cadde üzerinde bebek giyimi ürünleri satan bir esnaf da, dükkanının üç yıl önce yandığını be hala tamir ettiremediğini aktararak “Hayat zor, yanık mağazada devam ediyoruz. Halka en uygun fiyattan satış yapmaya çalışıyoruz ama bu şartlarda zor. Üç yıldır maddi sıkıntılardan tamirat yaptıramadık. Devletten biraz destek bekledik ama gelmedi” sözlerini sarf etti.

Telefon aksesuarları satan bir esnaf ise, işlerinin her geçen yıl düştüğüne dikkat çekerek "Her yıl kazancım düşüyor ama kira artıyor. Her şey artıyor, artışların önüne geçemiyoruz maalesef. Hükümet değişmeden bu durum değişmez” ifadelerini kullandı.

“ONLAR RAHAT GEÇİNİYOR DA OLAN GARİBANA OLUYOR”

Bir vatandaş ise hukuk fakültesinde okuyan yeğeninden bahsederek “Ülke nereye gidiyor, bizler nereye gidiyoruz belli değil. Çocuklarımıza, gençlerimize ne bırakacağız. Çocuklarımız okuyor okuyor sonra üniversite mezunu olarak boşta kalıyor. Çalışabilirlerse işçi olarak çalışıyorlar. Benim yeğenim istediği üniversiteye girmek için iki yıl bekledi, en sonunda girdi, bu yıl bitirecek. Geçenlerde 'Keşke bir sanayiye girseydim de işçi olsaydım, şimdiye kadar mesleğimi elime alacaktım. Sonumu hiç iyi görmüyorum' diyor. Çocuklarımız için çok üzülüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Biz emekliler de kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Kıyafet alacağım nasıl alayım diye düşünüyorum. Sadece özel günlerde almaya çalışıyoruz. Meyve alamıyoruz.” diyen yurttaş, “Çoluğumuz çocuğumuz evde büyüdü. Hani kıt kanat bir şeyleri bahçemiz var oradan yetiştirmeye çalışıyoruz ama bir çocuğu olan her gün meyve istiyor. Değişik meyve istiyor. Hele bir de iki üç tane çocuğu varsa nasıl alacak da sofraya koyacak asgari ücretle. 'Yapın üç çocuk diyor' başkanımız ama nasıl yapacaklarsa. Onlar rahat geçiniyor da olan gariban oluyor. Olan garibana oluyor, bizlere oluyor” sözlerini iletti.

Son dakika | Sefalet zammı yürürlükte, memurlar sokakta!

“OĞLUM YAZILIM MÜHENDİSİ, İŞ BULAMADIĞI İÇİN ÇİÇEKÇİLİK YAPIYOR”

Çiçekçilik yapan bir esnaf ise, “Elektrik faturası 20 bin lira geliyor, kira gibi. Dükkan kendimizin olmasına rağmen zorlanıyoruz. Ailece çalışıyoruz, işçi çalıştırmıyoruz ama yine de yetmiyor. Oğlum yazılım mühendisi ama iş bulamadığı için çiçekçilik yapıyor. Türkiye'nin adaleti nasıl bir adaletse... Sonra bütün gençler yurt dışına kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Otizmli bir çocuğu olduğunu ifade eden esnaf ise, otizmli fertlere karşı toplumda bir olumsuz bakış olduğunu söyleyerek “Otizmli çocuklarımızla gittiğimiz yerlerde dışlanıyoruz. Bu konuda bir destek bekliyoruz. ‘Bir hayvan, yaratık girmiş gibi’ tepki görüyoruz” sözlerini sarf etti. Bir eczacı ise ilaç fiyat farkları hakkında "Mesela tansiyon ilaçlarında afaki fark çıkıyor, en çok onlar sıkıntı yaşıyor" dedi.

Emeklinin umudu tükendi: İntihar etmeye geldik!

“KİME YANALIM, KİME SÖYLEYELİM? “

Bir üniversite hazırlık kursu işletmecisi ise eğitim sistemindeki sorunları işaret ederek "Son değişen sistemle beraber dershanecilik, kurs merkezi olayı tamamen bitecek gibi görünüyor. Bu koşullarda yapabildiğimizi yapıyoruz ama ülke koşulları ortada. İnsanların velilerin ödeme koşulları çok zayıfladı. Yani 100 bin lira bir fiyat söylediğiniz zaman ki kurtarmıyor. Şu an mezuna kalmış bir öğrencinin buraya kaydı 100 bin liradan aşağı değil. Ama o 100 bin liralarda bizi kurtarmıyor. Kime yanalım, kime söyleyelim? Çok da siyasete girmek istemiyorum ama ülke koşullarında hepimiz aynı havayı alıyoruz. Aynı şekilde bu soluğu alıyoruz. Benim de çocuğum iyi bir eğitim almak istiyor, vatandaşın da çocuğu iyi bir eğitim almak istiyor ama maalesef rekabet koşulları eskisi gibi değil. Çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.