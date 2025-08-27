Son dakika | Sefalet zammı yürürlükte, memurlar sokakta!

Son dakika... Memurlara 2026 ve 2027 için Hakem Kurulu'nun onayladığı zamma karşı bugün Ankara'da eyleme çıktı.

Memura "sefalet zammı"nı onaylayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda masadaki sandalyeyei boş bırakarak katılmayı reddeden Birleşik Kamu-İş, zam kararının kesinleşmesi sonrası Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapıyor.

Birleşik Kamu-İş masadaki 3 sendikadan biriydi ve kararın hükümsüz kılınması için masaya oturmadı. Ancak diğer sendikalar toplantılara katılarak kararın gerçekleşmesine olanak sağladı. Dün karar verildikten sonra masadan kalktıklarını açıklayan Memur-Sen ve Kamu-Sen'in bu tutumu kararı etkilemedi.

"İŞBİRLİKÇİLER HEYETİ"

Burada konuşan Birleşik Kamu-İş'e bağlı Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay okulların yakında açılacağını anımsatarak okul masraflarına dikkati çekti. Özbay, "Biz bir kez daha malumun ilanını gördük. Bakın 7 dönemdir masa aynı. Masada bir kamu işveren heyeti var bir de hiç değişmeyen işbirlikçiler heyeti var" diye konuştu.

"Bu masa bir tiyatro" diyen Özbay, tüm Türkiye'nin memura reva görülen sefalet ücretini gördüğünü söyledi.

"HALKI KANDIRDINIZ"

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise şunları söyledi:

"Halkı kandırdınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülkeye faydalı olacağı yalanını söylediniz. Halkı kandırarak anayasa değişikliği yaptırdınız ama gelinen noktada asgari ücretli, çiftçi, emekli, memur aç. Bu yalanlarla 80 milyonu aç bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bunun tek bir müsebbipi var Saray'da oturan Cumhurbaşkanıdır"

KESK'TEN TEPKİ

KESK ise dün Sayıştay önünde aylemdeydi. Hem kurulu hem de masaya oturan sendikaları eleştirdi.

KESK Eşgenel Başkanı Ayfer Koçak yetkili sendika Memur-Sen ve Kamu-Sen'in baştan masaya oturmayarak Hakem Kurulu'nun işlevsiz bırakma hakkı olduğunu belirterek "Ancak Hakem Kurulu'nun toplanmasını sağlayarak kamu emekçilerinin bu sefalet ücretleri ile başbaşa kalmasını sağladılar. Bugün masadan geri çekilmeleri ancak Hakem Kurulu'nun tamamının istifası ile bir anlam bulacak yani bu geri çekilme bir anlam ifade etmiyor" dedi.

TARAFLARIN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet, son teklifinde taban aylığa 1.000 TL iyileştirme yapılmasını önerdi. Ayrıca 2026 yılı için yüzde 11 + 7; 2027 yılı için ise yüzde 4 + 4 oranında zam önerisi sundu.

Buna karşılık Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etti.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam pazarlığında karar verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısında zam kararını verdi. Kurul 2026 için iktidarın sunduğu teklifi aynı bırakırken, 2027 yılı için bir puanlık artışa karar verdi. Böylece memura, taban aylığa 1.000 TL iyileştirme, 2026 için yüzde 11 + 7 zam, 2027 yılı için ise yüzde 5 + 4 oranında zam kabul edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

