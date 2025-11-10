CHP'li Taşcıer Dilovası'nda konuştu: 16 Soma'ya denk iş cinayeti yaşandı bakanın hiç mi suçu yok?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, beraberindeki parti heyetiyle birlikte Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm fabrikası yangınının ardından bölgede incelemelerde bulundu.

"BAKANIN GÖREV SÜRESİ BOYUNCA 4 BİN 236 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Taşcıer, burada yaptığı açıklamada iş cinayetlerinin Türkiye’de kronik bir hale geldiğini belirterek, “Sadece bu bakanın görev süresi boyunca 4 bin 236 işçi hayatını kaybetti. Bu, 16 Soma faciasına eşdeğer bir tablo demek. Bu kadar büyük bir kaybın yaşandığı bir dönemde, kimse çıkıp sorumluluk almıyor” ifadelerini kullandı.

Dilovası’ndaki faciaya da değinen Taşcıer, “Bugün burada yalnızca il müdürlerinin görevden alınması yetmez. Bu ölümlerin sebebi sadece denetim yapmayanlar mı? Görevi boyunca 16 Soma faciasına sebep olan bakanın hiç mi suçu yok?” diye sordu.

Yanarak ölen çocuk işçi 16 saat çalıştırılmış!

Taşcıer açıklamasında bu ifadeleri kullandı:

"6 emekçi kadına mezar olan işte bu arkamızda gördüğünüz binanın hemen önündeyiz. Yan tarafında İŞKUR binası var. Karşısında ise bugüne kadar defalarca şikayet edilmiş başka bir işletme bulunuyor. Maalesef, yaşadığımız bu kaçıncı acı; liyakatsızlığın, beceriksizliğin, denetimsizliğin ve görmezden gelmenin bedelini hep emekçiler ödüyor. Yarın Çalışma Bakanı Meclis'te olacak ve konuşmasına önce Dilovası'nda hayatını kaybeden 6 emekçiye başsağlığı dileyerek başlayacak. Ardından iş güvenliği ile ilgili hangi önlemleri aldıklarını, emekçileri nasıl koruduklarını ve emekçileri nasıl huzur içinde yaşattıkları yalanlarını anlatmaya devam edecek.

Dilovası'ndaki patlamada ölen işçinin ses kaydı ortaya çıktı: Parfüm şişesi kırıldı parasını kestiler

"BAKANIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?"