CHP'li Nazlıaka'dan doktor skandalına: Kadınlara tehdittir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşanan doktor skandalına sert tepki gösterdi.

Hastanede bir hekim, kadın hastanın kıyafetini açık bulduğunu ve 'teşhirci' olduğunu söyleyerek muayene etmedi.

Yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyürken Nazlıaka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bu zihniyet hem kadınların yaşamına hem de hekimlik onuruna tehdittir" dedi.

"BU ZİHNİYET KADINLARIN YAŞAMINA TEHDİTTİR"

Nazlıaka'nın paylaşımı şu şekilde: