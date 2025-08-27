CHP'li Nazlıaka'dan doktor skandalına: Kadınlara tehdittir

CHP'li Nazlıaka'dan doktor skandalına: Kadınlara tehdittir
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Devlet Hastanesi'nde bir hekim ile kadın hasta arasında yaşanan kıyafet tartışmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşanan doktor skandalına sert tepki gösterdi.

Hastanede bir hekim, kadın hastanın kıyafetini açık bulduğunu ve 'teşhirci' olduğunu söyleyerek muayene etmedi.

Yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyürken Nazlıaka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bu zihniyet hem kadınların yaşamına hem de hekimlik onuruna tehdittir" dedi.

"BU ZİHNİYET KADINLARIN YAŞAMINA TEHDİTTİR"

Nazlıaka'nın paylaşımı şu şekilde:

  • "Kadınların kıyafetine karışma cüreti artık salgın gibi yayılıyor! Bugün Konya Meram Devlet Hastanesi’nde bir doktor, genç bir kadını 'açık giyindiği' gerekçesiyle muayene etmeyi reddetti. Hipokrat yemini etmiş bir doktorun, hastaya sırtını dönmesi utançtır! Bu zihniyet hem kadınların yaşamına hem de hekimlik onuruna tehdittir. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız!"

nazliaka-001.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

