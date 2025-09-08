CHP'li Karatepe’den Cevdet Yılmaz’a sert tepki: İşsizlik rakamları öyle seviyelere ulaştı ki…

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "İş aramıyorsa bir insan işsiz sayılmıyor" ifadelerine tepki gösterdi. Karatepe, Türkiye’de işsizliğe dikkat çekerek “Türkiye’de işsizlik rakamları öyle seviyelere ulaştı ki, Avrupa ülkelerinin nüfusuyla kıyaslamak daha doğru olur" sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açılış konuşmasında "İş aramıyorsa bir insan işsiz sayılmıyor" ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

cevdet-yilmaz.jpg

“İŞSİZLİK RAKAMLARI ÖYLE SEVİYELERE ULAŞTI Kİ…”

Karatepe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gerçek işsizlik oranı yüzde 29,6. DİSK'in son raporuna göre Temmuz ayında gerçek işsiz sayısı 12 milyon. Gerçek işsizlik oranı yüzde 29,6. Pandemi dönemini de geride bırakan rakamlar. Avrupa’nın işsizlik sorunu yaşayan ülkelerinden İspanya’da gerçek işsizlik yüzde 18,5. Türkiye’den 11 puan aşağıda.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de işsizlik rakamları öyle seviyelere ulaştı ki, Avrupa ülkelerinin nüfusuyla kıyaslamak daha doğru olur. “ sözlerini sarf eden Karatepe, “Türkiye’deki gerçek işsiz sayısı, aşağıdaki seçilmiş Avrupa ülkelerinin nüfusundan daha fazla: Belçika, İsveç, Çekya, Yunanistan, Portekiz, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Norveç, İrlanda." açıklamasını yaptı.

Kaynak:ANKA

