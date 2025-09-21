CHP'li Günaydın: CHP'nin demokrasiye ve adalete olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Aslında adı her şeyi anlatıyor. Çünkü içinden geçmediğimiz kumpas kalmadı. Buna kayyumlar eklendi. 5 bin polisle il binamıza girilmesi eklendi. CHP'nin kurultaylarını yaptırmamaya, kongrelerini yaptırmamaya yönelik sistemli çabalar eklendi" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Günaydın, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Aslında adı her şeyi anlatıyor. Çünkü içinden geçmediğimiz kumpas kalmadı. Buna kayyumlar eklendi. 5 bin polisle il binamıza girilmesi eklendi. CHP'nin kurultaylarını yaptırmamaya, kongrelerini yaptırmamaya yönelik sistemli çabalar eklendi. Ama artık bugün herkesin bir araya geldiği bir gün. CHP'nin demokrasiye ve adalete olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak" dedi.

CHP'li Bulut'tan kurultay açıklaması: Birlik ve beraberliğimizi göstereceğizCHP'li Bulut'tan kurultay açıklaması: Birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanıyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Aslında adı her şeyi anlatıyor. Çünkü içinden geçmediğimiz kumpas kalmadı. Buna kayyumlar eklendi. 5 bin polisle il binamıza girilmesi eklendi. CHP'nin kurultaylarını yaptırmamaya, kongrelerini yaptırmamaya yönelik sistemli çabalar eklendi. Ama artık bugün herkesin bir araya geldiği bir gün. Türkiye'nin dört bir tarafından bin 400 delegemiz var. Evet onlar içerisinde bunlar oy kullanmasın denilenler var. Onlar oy kullanmayacak. Bu kez geriye kalan delegelerle bir seçim yapacağız. Bu seçim, CHP'nin iradesini ortaya koyacak. Ve bu irade Türkiye'yi özgürleştirecek. CHP'nin demokrasiye ve adalete olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak."

