CHP'li Bulut'tan kurultay açıklaması: Birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, kurultayın parti içi bir dinamikten çok, dışarıdan gelen baskılar sonucu delegelerin gösterdiği bir reaksiyonla toplandığını ifade etti.

Bu kurultayın bir yönetim seçimi veya delegelerin bir hoşnutsuzluğundan kaynaklanmadığını belirten Bulut, süreci "iktidarın, özellikle saray yönetiminin, parti içerisinde huzursuzluk ve bölünmüşlük algısı yaratmak üzere yargı kanalıyla yaptığı bir baskının sonucu" olarak tanımladı.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Genel Başkan Yardımcısı Bulut, bu dönemin ikinci, tüzük kurultayı da sayılırsa üçüncü olağanüstü kurultayı olduğunu hatırlatarak, partinin bu sürece birlik ve beraberlik mesajıyla yanıt vereceğini kaydetti. Bulut, "Diğer olağanüstü kurultayda olduğu gibi burada da birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. Bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi için her ne kadar olağanüstü kurultay da olsa birliğimizin ve beraberliğimizin bir göstergesi olarak sonuçlanacak" dedi.

Kurultayın hukuki altyapısının titizlikle hazırlandığını ve gelecekteki tartışmalara zemin bırakmamayı amaçladıklarını vurgulayan Bulut, sürece ilişkin teknik detayları da paylaştı. Seçime tek liste ile gidileceğini, İstanbul delegasyonunun yer almadığı 1127 delegenin oy kullanacağını ve olası itirazların önüne geçmek amacıyla doğal delegelerin oy kullanmayacağını açıkladı.

"TARTIŞMALARA SON VERMEK İSTİYORUZ"

Burhanettin Bulut, "Yarın herhangi bir yargı konusu olmasın diye burada yapacağımız kurultayla birlikte aslında o tartışmalara da son vermek istiyoruz. 'Mutlak butlan', 'yok kayyum atanacak', 'yok çağrı heyeti atanacak' gibi konuların hepsine ilişkin aslında bir yasal zemin de oluşmuş oluyor. Mahkemede var olan konular da bu kurultaydan sonra anlamını yitiriyor" diyerek, kongrenin mevcut hukuki süreçleri anlamsız kılacağını sözlerine ekledi.