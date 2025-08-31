CHP'li Erol açıkladı: Atatürk Anadolu Lisesi kısa sürede tamamlanacak

CHP'li Erol açıkladı: Atatürk Anadolu Lisesi kısa sürede tamamlanacak
Yayınlanma:
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Atatürk Anadolu Lisesi’nin kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020'deki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına başladığı Atatürk Anadolu Lisesi'nin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

b1c9ae09-1229-45c6-91cb-bfcbd716c871-w.jpg

"KISA SÜRE SONRA EĞİTİM VE ÖĞRETİM VERMEYE BAŞLAYACAK"

Erol tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 depremi sonrası Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul yapımına katkı vermek adına 3 büyükşehir belediyesinin Elazığ’da okul yapma taahhüdünde bulunduğunu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi de Atatürk Anadolu Lisesi inşaatına başlamıştı. Okul inşaatında teknik sorunlar çıktı ancak kısa sürede ihale yenilendi ve yapım işi hızla ilerliyor. Kısa süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı okul da tamamlanarak, eğitim ve öğretim vermeye başlayacak."

48e0caa5-2977-4f18-8fc9-656354e99cc5-w.jpg

f2b62eb8-beaf-42be-ab3a-5a6f169cee4b-w.jpg

39dc5a68-1261-4353-9837-c6336e6b5f09-w.jpg

Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralıKarabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Termometreler 33'ü gösterdi: Sahiller doldu taştıTermometreler 33'ü gösterdi: Sahiller doldu taştı

Kaynak:ANKA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Manisa'da yangın kontrol altına alındı
Manisa'da yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de su kesintisinin biteceği saat açıklandı
İzmir'de su kesintisinin biteceği saat açıklandı