CHP'li Erol açıkladı: Atatürk Anadolu Lisesi kısa sürede tamamlanacak

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020'deki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına başladığı Atatürk Anadolu Lisesi'nin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

"KISA SÜRE SONRA EĞİTİM VE ÖĞRETİM VERMEYE BAŞLAYACAK"

Erol tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 depremi sonrası Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul yapımına katkı vermek adına 3 büyükşehir belediyesinin Elazığ’da okul yapma taahhüdünde bulunduğunu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi de Atatürk Anadolu Lisesi inşaatına başlamıştı. Okul inşaatında teknik sorunlar çıktı ancak kısa sürede ihale yenilendi ve yapım işi hızla ilerliyor. Kısa süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı okul da tamamlanarak, eğitim ve öğretim vermeye başlayacak."

