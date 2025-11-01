CHP'li Emir'den 'Fetret Devri' sözlerine yanıt!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'yi hedef alıp "Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir, "Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz. Birbirini yiyen saray şürekâsının hali ortada" dedi.

Erdoğan şehirlere ayrımcılık yapmıyoruz deyip ekledi: İstanbul'da fetret devrine gönlümüz razı değil

"KISA BİR SİYASET PLANI"

Emir, şunları söyledi:

"Kısa bir siyaset dersi: Kaybettiğinde rakibini mahkeme koridorlarına sürmek siyaset değil, acziyetin ilanıdır. Biz sana kaybetmeyi öğrettik. Şimdi sırada demokrasinin en zor dersi var: Koltuğu bırakmak. Öğreneceksin; azıcık sabır. Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz. Birbirini yiyen saray şürekâsının hali ortada."

ERDOĞAN' NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulunmuştu.

İBB yönetimini de hedef alan Erdoğan, "İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullanmıştı.