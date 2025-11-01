CHP'li Emir'den 'Fetret Devri' sözlerine yanıt!

CHP'li Emir'den 'Fetret Devri' sözlerine yanıt!
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Erdoğan'ın Fetret Devri sözlerine yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'yi hedef alıp "Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir, "Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz. Birbirini yiyen saray şürekâsının hali ortada" dedi.

Erdoğan şehirlere ayrımcılık yapmıyoruz deyip ekledi: İstanbul'da fetret devrine gönlümüz razı değilErdoğan şehirlere ayrımcılık yapmıyoruz deyip ekledi: İstanbul'da fetret devrine gönlümüz razı değil

"KISA BİR SİYASET PLANI"

Emir, şunları söyledi:

"Kısa bir siyaset dersi:

Kaybettiğinde rakibini mahkeme koridorlarına sürmek siyaset değil, acziyetin ilanıdır.

Biz sana kaybetmeyi öğrettik.

Şimdi sırada demokrasinin en zor dersi var: Koltuğu bırakmak.

Öğreneceksin; azıcık sabır.

Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz. Birbirini yiyen saray şürekâsının hali ortada."

ERDOĞAN' NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulunmuştu.

İBB yönetimini de hedef alan Erdoğan, "İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye
Kartal'da korkutan anlar! Kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
Kartal'da korkutan anlar! Kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
TTB: Sudan’daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar insanlığa karşı suçtur
TTB: Sudan’daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar insanlığa karşı suçtur