Erdoğan şehirlere ayrımcılık yapmıyoruz deyip ekledi: İstanbul'da fetret devrine gönlümüz razı değil

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan:

Şehirleri şekilde imar etmek için canla başla çalışıyoruz. Hem İstanbul'u hem de diğer illerimizi mamur ediyor eksiklerini gideriyor yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz.

Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz 86 milyonun her bir ferdini her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz.

Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez Kadir kıymet bilmez tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz.

Gençler şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Gençler şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefet meydanlarda içi boş slogan atarken biz İstanbul için sizler için 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz güvenli ve konforlu yeni yapılarla millet bahçelerimizden kütüphanelerimiz gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle İstanbul'un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz.

Sizlerde takip ediyorsunuz hemen her hafta yeni bir yatırımın proje ve eserin müjdesini veriyoruz. Geçtiğimiz hafta halkımızda büyük heyecan uyandıran yüzyılın konut projesinin tanıtımını yaptık. Ülkemiz genelinde tam 500.000 konut inşa edeceğiz.

Bunlardan 100 bin tanesi İstanbul'unuzda yapılacak. 81 ilimizin her birine depreme karşı dirençli modern ve konforlu toplam 500.000 konut kazandıracağız.

Yetmez! İstanbul'da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz.

Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.

Şunu da ifade etmek isterim biliyorsunuz geçen hafta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldık.

Allah'a hamd olsun Herhangi bir can kaybımız olmadı ama bu deprem bize afetlere hazırlık meselesinin aciliyetini tekrar hatırlattı.

Kentsel dönüşüm konusunun asla ihmale gelmeyeceğini orada bir kez daha gördük. Devlet belediye vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.