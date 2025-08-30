CHP'li Emir: Sarayın 'iç cephesi' milletin ruhuna ihanettir!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İç cephe" söylemini eleştirdi. Emir, “30 Ağustos 1922’de, Türk Milleti Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme karşı son büyük taarruzu başlattı. O gün, ‘iç cephe’ milletin kalbinde, halkın birlik ve kararlılığında kuruldu. O cephe sayesinde zafer kazanıldı, Cumhuriyet doğdu” ifadelerini kullandı.

"MİLLET İRADESİNE SAVAŞ AÇTINIZ"

Murat Emir, geçtiğimiz bir yılın iktidarın kendi çıkarları için millete savaş açtığının kanıtı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Belediye kasalarına el koydunuz: CHP’li belediyelerin hesaplarına SGK haczi koyarak halkın hizmetini felç ettiniz. 19 Mart’ta demokrasiye darbe yaptınız: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve onlarca belediyeye sabaha karşı baskın düzenleyip yüzlerce kişiyi gözaltına aldınız. Seçilmiş başkanları tutukladınız: Şişli, Antalya, Adana, Beyoğlu… Halkın oyunu yok saydınız, kayyumlar atadınız. Savunmayı hedef aldınız: Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarını susturmaya kalktınız, mahkeme salonlarını tehdit alanına çevirdiniz. Partiye savaş açtınız: Kurultaylarımızı mahkeme koridorlarına taşıdınız, kongrelerimizi iddianamelerle baskı altına aldınız. Gençlere saldırdınız: Üniversitelileri yurtlarından attınız, gözaltılarla sindirmeye çalıştınız. Gerçeği yazanları susturmaya uğraştınız: Kalemiyle, mikrofonuyla halka gerçekleri ulaştıran gazetecilere soruşturma yağdırdınız.



"30 AĞUSTOS'UN RUHUNA İHANET"

Emir, Atatürk’ün “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir” sözünü hatırlatarak, “Bir asır sonra iktidar, milletin zafer ruhunu yok etmek için kendi milletine savaş açmıştır. Seçilmiş başkanları cezaevine göndermek; aslında milletin iradesini esir almak ve Atatürk’ün cephe anlayışına ihanettir” dedi.

Murat Emir, CHP’nin tüm baskılara rağmen dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"CHP, kumpas davalarıyla diz çökmeyi reddetti. Belediye başkanlarımız, cezaevi kapılarında bile halka ‘Asla eğilmeyeceğiz’ dedi. Gençler, kadınlar, sendikalar, milyonlar ‘Her şey çok güzel olacak’ umudunu yeniden dile getirdi. Belediyeler, tüm baskılara rağmen halka hizmet üretmeye devam etti."

"KARARLILIĞIMIZ SARSILMAZ"

Açıklamanın sonunda Emir, CHP’nin Atatürk’ün cephe ruhunu bugüne taşıdığını belirterek, “Milletin iradesiyle kurulmuş Cumhuriyet’i, hiçbir kayyum, hiçbir siyasi dava, hiçbir savcı, hiçbir saray susturamayacaktır. İktidarın saray cephesine karşı milletin cephesini yeniden tahkim ediyoruz. Çünkü 30 Ağustos’un mirası budur: Boyun eğmemek, teslim olmamak, sonuna kadar mücadele etmektir. Ne saray ne baskı; kazanacak olan yine milletin iradesi, yine Cumhuriyet’in cephe ruhudur” ifadelerini kullandı.

Emir açıklamasında şunları kaydetti:

30 Ağustos 1922’de, Türk Milleti Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalizme karşı son büyük taarruzu başlattı. O gün, “iç cephe” milletin kalbinde, halkın birlik ve kararlılığında kuruldu. O cephe sayesinde zafer kazanıldı, Cumhuriyet doğdu.

Tam 102 yıl sonra, 30 Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayında “iç cepheyi tahkim”den söz etti. Ancak onun kastettiği “cephe” milletin cephesi değil, sarayın cephesiydi. Atatürk’ün millet için kurduğu iç cepheyi dağıtıp yerine kendi iktidarını tahkim etmeye yöneldi. O günden bu yana geçen bir yıl, milletin değil sarayın iç cephesinin nasıl tahkim edilmek istendiğini, milletin cephesinin ise nasıl dağıtılmaya çalışıldığını gösterdi.

Seçilmiş başkanları cezaevine göndermek; aslında milletin iradesini esir almak ve Atatürk’ün cephe anlayışına ihanettir. Bugün yaşananlar, kendi halkına sırtını dönmüş bir iktidarın saldırılarıdır. Bu nedenle mücadele, sadece siyasi bir mücadele değil, yeni bir kurtuluş savaşıdır. Milletin iradesiyle kurulmuş Cumhuriyet’i, hiçbir kayyum, hiçbir siyasi dava, hiçbir savcı, hiçbir saray susturamayacaktır.