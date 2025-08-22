CHP'li Bülbül'den AKP'ye geçen Arıkan'ın sözlerine tepki: "Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı..."

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın gündeme bomba gibi düşen "24 yıllık hasreti sona erdirdiğim için çok mutluyum" sözlerine CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki geldi. Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı desem, Sökeli vatandaşların iradesine ihanet eden mi desem hala konuşuyor." dedi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmişti.

Başkanların AKP'ye geçmeleri tepkilere neden olurken Mustafa İberya Arıkan'ın son açıklaması hem çok konuşuldu hem de çok tepki topladı.

ARIKAN'IN TEPKİ TOPLAYAN SÖZLERİ

AKP'li vekiller ve yöneticilerin ziyaretinde konuşan Arıkan, "Bugün Sökemiz için tarihi bir gün. Bu tarihi güne hep beraber tanıklık ediyoruz. 24 yıllık hasreti Sökemizde sona erdirdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den Arıkan'ın bu sözlerine çok sert tepki geldi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı desem, Sökeli vatandaşların iradesine ihanet eden mi desem hala konuşuyor.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan denilen Zat 24 yıllık hasrete son verdim demiş!

24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz! Sen Söke’de CHP’ye verilen bu kadar oyu aldın gasp ettin AKP’ye geçirdin.

Milli İradeye verilen 39 bin 258 Sökeli vatandaşın oyuna ihanet ettin. Yazıklar olsun. Sandıkta alınan temiz oyları masada hangi pazarlıklarla verdin?

Bu oylar sana AKP adayı olarak verilmedi. Yazıklar olsun. Bunların hesabı ilk gelecek sandıkta senden sorulacak!"

