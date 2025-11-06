CHP'li belediyeden toplum odaklı kalkınma modeli

Bu merkez, gençler ve kadınlar başta olmak üzere, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere eğitim, danışmanlık ve mevzuat desteği sağlayacak. Model; yerel yönetim, akademi ve meslek odalarını bir araya getirerek Ürgüp’te katılımcı ve toplum odaklı kalkınma anlayışının somut bir örneği oldu.

12 SAATLİK ÜCRETSİZ EĞİTİM PROGRAMI

Protokol kapsamında ilk adım, Temel Girişimcilik ve Muhasebe Eğitimi ile atılacak. Ücretsiz verilecek 12 saatlik program, 17–19 Kasım ve 25–27 Kasım 2025 tarihlerinde, 17.00–20.00 saatleri arasında Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Eğitim en az 15 katılımcı ile başlayacak ve sertifika almaya hak kazananlar için Ürgüp Belediye Meclisi kararıyla ruhsat ücretlerinde indirim uygulanacak.

BAŞKAN BUL: “ÜRGÜP SOSYAL KALKINMANIN ÖNCÜSÜDÜR”

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, girişimin sosyal belediyecilik vizyonlarının önemli bir adımı olduğunu vurguladı:

“Gençlerimizin ve kadınlarımızın iş kurma yolculuğunu doğru bilgi, şeffaf mevzuat uyumu ve mentorluk ile hızlandırıyoruz. Ürgüp, bu modelin öncü ilçesidir. Girişimcilerimize hem eğitim hem de ruhsat desteği sağlayarak sürdürülebilir, kayıtlı ve nitelikli işletmelerin artmasını hedefliyoruz.”

Başkan Bul, yerel ekonomiyi güçlendiren projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

PROGRAM İÇERİĞİ

Katılımcılara uzmanlar tarafından Girişimcilik temel kavramları, Vergi sistemi ve vergisel sorumluluklar, İş Kanunu, Tebligat hukukuna giriş, Kıymetli evrak mevzuatı, Genel muhasebe uygulamaları, İşyeri açma işlemleri ve ruhsat süreçleri konularında eğitim verilecek.

Program, girişimcilerin iş kurma aşamasında karşılaştıkları hukuki, mali ve idari süreçleri doğru şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

TOPLUM ODAKLI KALKINMA MODELİ

Ürgüp Belediyesi, eğitim desteğini ruhsat indirimiyle tamamlayarak girişimcilere somut bir teşvik sunuyor. Bu model, hem sosyal destek hem de ekonomik katma değer üretmeyi hedefliyor. Belediye, önümüzdeki dönemde Girişimcilik Destek Merkezi çatısı altında mentorluk, iş planı desteği ve yatırımcı buluşmaları gibi faaliyetleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Başvuru ve detaylar Ürgüp Belediyesi'nin resmi iletişim kanallarından duyurulacak.