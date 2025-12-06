CHP'li belediyeden örnek uygulama

CHP'li belediyeden örnek uygulama
Yayınlanma:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yılbaşı döneminde kurum içi hediye uygulamasını kaldırarak, bütçeyi vakıf ve derneklere bağışlama kararı aldı. Sosyal belediyecilik açısından örnek gösterilen karar, hem kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesini hedeflediği belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştirakleri, yılbaşı döneminde kurumlara gönderilen hediyeleri kabul etmeme kararı aldı.

Belediye yönetimi, hediye göndermek isteyen tüm kişi ve kurumları, bunun yerine Mehmetçik Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi yardım kuruluşlarına bağış yapmaya çağırdı.

Belediye, her yıl rutin olarak kurumlara gönderilen takvim, ajanda, yılbaşı kutlama paketleri ve promosyon ürünlerinin bu yıl kesinlikle alınmayacağını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI

Başkan Ahmet Aras, “Kaynaklarınızı hediyeye değil, ihtiyaç sahiplerine ayırın” diyerek tüm kurumlara önemli bir çağrı yaptı.

Belediye ve bağlı şirketlere hediye gönderme alışkanlığı, çoğu zaman hem kamu hem de özel sektör için gereksiz bir masraf oluşturuyordu. Yeni kararla birlikte hem israfın önüne geçilecek hem de toplumsal fayda üreten vakıflara destek sağlanmış olacak.

Karar duyurulur duyurulmaz sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. “Belediyeye hediye göndermek yerine bağış yönlendirmesi, etik ve çağdaş belediyecilik anlayışıdır” yorumları öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

