CHP'li Başarır'dan iktidara sert çıkış: Yargılanmaktan korkuyorsunuz!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iktidarı yargıyı "arka bahçe" haline getirmekle suçladı ve "Bu ülkede bağımsız bir yargı gelecek, bu kumpasları yapanları yargılayacak" dedi. Başarır, "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi" üzerinden yürüttüğü eleştirilerde Kütahya Belediyesi'ne ilişkin dosyanın gizlendiğini iddia ederken, HSK'ya yapılacak üye seçimleri ve Vakıflar Kanunu'ndaki değişikliklere de sert tepki gösterdi.

"ORTADA BİR YASSIADA ÇETESİ YOK AMA BİR SİLİVRİ ÇETESİ VAR"

Geçtiğimiz gün kamuoyuyla paylaşılan "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi"ne ilişkin yaptığı eleştiriler sonrası başlayan tartışmalara yanıt veren Başarır, iddianamenin "mesnetsiz ve somut delillere dayanmadığını" belirtti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in eleştirilerini "Yassıada Mahkemeleri" benzetmesiyle farklı bir yere çektiğini söyleyen Başarır, şunları kaydetti:

"Hukuksuz olarak insanları yargılayıp mağdur edenler, gün geldiğinde yargılanacaklar. Bunu alıp Yassıada Mahkemelerine götürmüş. 15 Temmuz’da benim Genel Başkanım bombaların altında darbeye karşı direnirken, Binali Yıldırım ve kendisi neredeydi? Ne derseniz deyin ortada bir Yassıada çetesi yok ama bir Silivri çetesi var. İnsanları mağdur eden, sahte delillerle, gizli tanıklarla hazırlanan iddianamede görüyoruz ki suçsuz, günahsız insanlar cezaevinde."

Başarır iktidara ayna tuttu! Hakaretleri Meclis'te tek tek sıraladı

"KÜTAHYA DOSYASINI BUGÜNE KADAR KİM SAKLADI?"

İddianame kapsamında Kütahya ve Isparta belediyelerine ilişkin soruşturma izninin geç alındığını savunan Başarır, MHP dönemindeki Kütahya Belediyesi'yle ilgili dosyanın neden İstanbul'da görülmediğini sordu. Başarır, "3 aydır Kütahya, Isparta dedik, Akın Gürlek’in aklına Kütahya’yı sormak bugün mü geldi? Bugünkü rayiçle 36 milyon dolarlık ihale almıştır Aziz İhsan Aktaş. Bugüne kadar Kütahya dosyasını kim sakladı? Kütahya açısından görevini ihmal eden bir başsavcı vardır. İhaleye fesat, rüşvet, zimmet o raporda tespit edilmiş. Buna rağmen eski Kütahya Belediye Başkanı nerede? Bizim belediye başkanlarımız Silivri’de" dedi.

"'YARGILANACAKLAR' KELİMESİNDEN BİLE RAHATSIZ OLUYORLAR"

HSK'ya yapılacak üye seçimi için başvuran isimlerin AKP ile olan siyasi bağlarına dikkat çeken Başarır, "Sanki AK Parti’nin belediye ya da milletvekili aday adayı başvuru formları doldurulmuş gibi" diyerek bir liste okudu. "Türkiye Cumhuriyeti yargısının bir bölümünü partinizin arka bahçesi haline getirmişsiniz" diyen Başarır, eleştirilerine şöyle devam etti:

"Bu ülkede bağımsız bir yargı gelecek, bu kumpasları yapanları yargılayacak. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? 'Yargılanacaklar' kelimesinden bile rahatsız olanlar, dışarıda muhalif siyasetçi, gazeteci bırakmadı. Bizi tutukluyorsun, sen 'yargılanmak' kelimesinden korkuyorsun. Bu nasıl bir ruh durumudur?"

"BELEDİYELERİN ELİNDEKİ YERLERE EL KOYMAK İSTİYORLAR"

Meclis gündemindeki Vakıflar Kanunu teklifini de "utanç verici" olarak nitelendiren Başarır, bu düzenlemeyle KİT'ler, üniversiteler ve belediye iştiraklerindeki vakıf yönetimlerine el konulmak istendiğini iddia etti. Başarır, "Müze Gazhane, Artİstanbul Feshane, Beşiktaş ve Kadöy İskeleleri gibi İstanbul’la özdeşleşmiş yerlere el koymak istiyorlar. Tek sebep, belediyelerin CHP’de olması. 25 yıllık sigorta borcunu görmezsin, biz kazandıktan sonra icraya verirsin. Ülke bu kadar ayrıştı ve buna Meclis’i alet ediyorlar. Bu iktidar, Cumhuriyetin tüm kazanımlarının tasfiye memuru gibi davranmaktadır" diye konuştu.

"SAVCI BEY UYUYAMAMIŞ GECE 02.00'DE SORUŞTURMA AÇIYOR"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkında açtığı 250 bin liralık tazminat davasına ilişkin bir soruya, "Hem bize hakaret edeceksin, hem iftira attıracaksın... Hakkında 3 cümle söyleyeceğim senin, 250 bin liralık tazminat davası, gece 02.00’de soruşturma... Savcı Bey uyuyamamış, soruşturma açmazsa uyuyamayacak adam. Ne demişim ben Recep Tayyip Erdoğan’a? Sürtük mü, alçak mı, şerefsizler mi demişim? Senin suç işleme özgürlüğün var. Biz eleştiri sınırını aştığımız zaman oradan soruşturma, buradan tehdit... Bu partinin Medya İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, benim videomu paylaşıp ‘Hoşt’ yazıyor. Peki ona soruşturma yok mu? Gökçek ailesini yargılamayan bir iktidar, kimseyi yolsuzluktan yargılayamayaz ama aile boyu Twitter’da, televizyonda herkese hakaret ediyorlar." yanıtını verdi.