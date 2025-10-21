Başarır iktidara ayna tuttu! Hakaretleri Meclis'te tek tek sıraladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, partisinin Bursa İl Kongresi'nde sarf ettiği ve Cumhurbaşkanı'nı hedef aldığı şeklinde yorumlanan sözleri, TBMM Genel Kurulu'nda sert tartışmalara yol açtı. AKP sıralarından gelen "alçak" suçlamasına yanıt veren Başarır, "Ben 'çukur' dememişim, 'sürtük' dememişim, 'tezek' dememişim. Bu hakaretler bize yapıldı" dedi ve "Silivri'deki Cumhurbaşkanı" ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'nu kastettiğini söyledi.

Tartışmaların fitilini, Ali Mahir Başarır'ın CHP'nin 39. Olağan Bursa İl Kongresi'ndeki konuşmasında kullandığı şu ifadeler ateşledi:

"Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da, beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de."

Bu sözler, TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi. AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül, Başarır'ı hedef alarak, "Ali Mahir Başarır'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça Silivri tehdidi ve iğrenç hakaretleri siyasi ahlaksızlığın ve çirkefliğin zirvesidir. Bu haksız sözler ne demokrasiye ne de milletin değerine sığar. Sadece CHP'nin kin kusan zihniyetini ifşa eder" sözleriyle tansiyonu yükseltti.

"BEN 'ÇUKUR' DEMEDİM 'SÜRTÜK' DEMEDİM"

AK Partili Gül'ün ardından söz alan Ali Mahir Başarır, konuşmasıyla ilgili bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, kendisine yönelik "alçak" ifadesine sert tepki gösterdi. Başarır, şunları söyledi:

"Dünden beri Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığım konuşmayla ilgili bir algı oluşturulmaya çalışıldı. 18 dakikalık bir konuşma. Ben söylediklerimi ayrıntılarıyla belirttim ama diyelim ki yanlış bir dil kullandım bunu anlatırken 'alçak' diye bir ithamda bulunmak nasıl bir şey? Medya İletişim Başkanınız konuşmayı alıp üstüne 'hoşt' yazıyor. Bu doğru bir dil mi? Dava açıldı, gece jet hızıyla soruşturma başlatıldı, manevi tazminat davası açıldı. Ne yapılacaksa yapılsın ama burada 'alçak' kelimesini kullanmak maalesef Meclis'in seviyesini dip noktalara getiriyor."

Konuşmasında neyi kastettiğini de açıklayan Başarır, "Dediğim net. Benim 'Silivri'deki Cumhurbaşkanımız' dediğim kişi Ekrem İmamoğlu. Siz bunu anlayamıyor musunuz?" diye sordu.

Geçmişte kendilerine yönelik kullanıldığını belirttiği ifadeleri hatırlatan Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben 'çukur' dememişim, 'sürtük' dememişim, 'tezek' dememişim, 'namussuzlar' dememişim. Biz bunları duyduk ama. Bu hakaretler bize yapıldı. Bu gruba 'tezek' denildi, kadınlara 'sürtük' denildi ama 'alçak' kelimesini iade bile etmek istemiyorum çünkü bu Meclis'e yakışmıyor."