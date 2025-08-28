CHP'li Bağcıoğlu'ndan ‘hava savunması’ uyarısı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin özellikle hava tehdidine karşı ciddi eksiklikler yaşadığını belirterek iktidarı eleştirdi.

Yaptığı yazılı açıklama ile hava savunma alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bağcıoğlu, Türkiye'nin çatışma kuşağında yer almasına rağmen uzun süredir pasif sivil savunma önlemlerini ve aktif karşı tedbirleri ihmal ettiğini söyledi.

Bağcıoğlu, şunları aktardı:

"Türkiye, çatışma kuşağında yer almasına rağmen, uzun süredir özellikle hava tehdidine karşı pasif sivil savunma önlemlerini ve aktif karşı tedbirleri ihmal etmiştir. Sığınak yapımı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Sığınak Yönetmeliği ile zorunlu tutulmasına rağmen, etkin bir denetim ve kontrol mekanizması işletilmemiştir."

Bağcıoğlu, değişlik olsun diye milli güvenlik derslerinin ve sivil savunma eğitimlerinin kaldırılmasının toplumsal bilinç ve farkındalığın zayıflamasına neden olduğunu söyledi.

Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Yıllardır geniş çaplı sivil savunma tatbikatları yapılmamıştır. Avrupa ülkeleri pasif savunma önlemlerini yeniden devreye alırken, aktif tedbirlerini geliştirirken, Türkiye’nin çatışma bölgesinde yer almasına rağmen şimdiye kadar bu konuya yeterince eğilmemesi, ciddi bir hazırlıksızlık ve öngörüsüzlük örneğidir.

Bölge ülkeleri yıllar önce entegre hava savunma sistemlerini tamamlamışken, Türkiye'nin bu alanda ancak 2024 yılında 'Çelik Kubbe Projesi' için harekete geçmesi, stratejik bir zafiyettir. Son 22 yılda sadece 30 adet F-16 uçağının tedarik edilmiş olması ve muharip uçak alımı konusunda somut bir ilerleme sağlanamaması, hava kuvvetlerinin modernizasyonunu sekteye uğratmıştır.

Elbette KAAN Milli Muharip Uçak (MMU) büyük umutlarla beklediğimiz milli gururumuz olan bir projedir. Ancak, bölgemizde yaşanan gelişmeler milli güvenliğe yönelik tedbirlerin gecikme ve beklemeye tahammülü olmadığını göstermektedir. TF-2000 hava savunma muhribi projesi, 30 yılı aşkın bir süre bekletilmiş, ancak kamuoyu baskısı sonucu hayata geçirilebilmiştir. Projenin tam harekat kabiliyetine ulaşması için en az 5-7 yıl daha gerekmektedir.

Her ne kadar milli hava savunma sistemlerinde bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, harekat ihtiyaçlarının doğru belirlenmemesi, süregelen gecikmeler ve plansızlık, milli güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit etmektedir."