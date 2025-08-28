CHP'li Bağcıoğlu'ndan ‘hava savunması’ uyarısı!

CHP'li Bağcıoğlu'ndan ‘hava savunması’ uyarısı!
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin hava tehdidine karşı ciddi eksiklikleri olduğunu belirterek "Her ne kadar milli hava savunma sistemlerinde bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, harekat ihtiyaçlarının doğru belirlenmemesi, süregelen gecikmeler ve plansızlık, milli güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit etmektedir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin özellikle hava tehdidine karşı ciddi eksiklikler yaşadığını belirterek iktidarı eleştirdi.

Yaptığı yazılı açıklama ile hava savunma alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bağcıoğlu, Türkiye'nin çatışma kuşağında yer almasına rağmen uzun süredir pasif sivil savunma önlemlerini ve aktif karşı tedbirleri ihmal ettiğini söyledi.

"BİR DENETİM VE KONTROL MEKANİZMASI İŞLETİLMEDİ"

Bağcıoğlu, şunları aktardı:

"Türkiye, çatışma kuşağında yer almasına rağmen, uzun süredir özellikle hava tehdidine karşı pasif sivil savunma önlemlerini ve aktif karşı tedbirleri ihmal etmiştir. Sığınak yapımı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Sığınak Yönetmeliği ile zorunlu tutulmasına rağmen, etkin bir denetim ve kontrol mekanizması işletilmemiştir."

"YILLARDIR GENİŞ ÇAPLI SİVİL SAVUNMA TATBİKATLARI YAPILMADI"

Bağcıoğlu, değişlik olsun diye milli güvenlik derslerinin ve sivil savunma eğitimlerinin kaldırılmasının toplumsal bilinç ve farkındalığın zayıflamasına neden olduğunu söyledi.

Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Yıllardır geniş çaplı sivil savunma tatbikatları yapılmamıştır. Avrupa ülkeleri pasif savunma önlemlerini yeniden devreye alırken, aktif tedbirlerini geliştirirken, Türkiye’nin çatışma bölgesinde yer almasına rağmen şimdiye kadar bu konuya yeterince eğilmemesi, ciddi bir hazırlıksızlık ve öngörüsüzlük örneğidir.

Bölge ülkeleri yıllar önce entegre hava savunma sistemlerini tamamlamışken, Türkiye'nin bu alanda ancak 2024 yılında 'Çelik Kubbe Projesi' için harekete geçmesi, stratejik bir zafiyettir. Son 22 yılda sadece 30 adet F-16 uçağının tedarik edilmiş olması ve muharip uçak alımı konusunda somut bir ilerleme sağlanamaması, hava kuvvetlerinin modernizasyonunu sekteye uğratmıştır.

Elbette KAAN Milli Muharip Uçak (MMU) büyük umutlarla beklediğimiz milli gururumuz olan bir projedir. Ancak, bölgemizde yaşanan gelişmeler milli güvenliğe yönelik tedbirlerin gecikme ve beklemeye tahammülü olmadığını göstermektedir. TF-2000 hava savunma muhribi projesi, 30 yılı aşkın bir süre bekletilmiş, ancak kamuoyu baskısı sonucu hayata geçirilebilmiştir. Projenin tam harekat kabiliyetine ulaşması için en az 5-7 yıl daha gerekmektedir.

Her ne kadar milli hava savunma sistemlerinde bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, harekat ihtiyaçlarının doğru belirlenmemesi, süregelen gecikmeler ve plansızlık, milli güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit etmektedir."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Sokağı kesici aletle basıp ambulansa saldırdılar!
Sokağı kesici aletle basıp ambulansa saldırdılar!
Elif Atayman cezaevine giden süreci anlattı: İlk kurban benim
Elif Atayman cezaevine giden süreci anlattı: İlk kurban benim