CHP'li Atalar'dan restorasyon tepkisi: Selimiye kimsenin resim defteri değil

CHP Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından Edirne'de Selimiye Camisi ve Külliye ile çevresi, Edirne Belediyesi Kent Müzesi, tarihi belediye binası, eski Ulu Cami, Atatürk Anıtı, Üç Şerefeli Cami, Lozan Anıtı ve Tarihi Gar binası ziyaret eden Atalar, Selimiye Cami’nin kubbesinde yapılması planlanan restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tepki yağmıştı: Selimiye Camii'ndeki restorasyon durduruldu

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ"

"Edirne çok kadim bir şehrimiz. Bir sürü imparatorluğa başkentlik yapmış" diyen Atalar, "En son yine Osmanlı'ya başkentlik yapmış ve Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu bir şehir. O yüzden burada çok katmanlı bir kültür var ve kadim bir şehrimiz. Tabii hem Meclis Toplantısı gerçekleştirildi hem de burada bir saha çalışması yapıldı ve buradaki tarihi alanları gezdik. Şimdi de arkamda gördüğünüz Selimiye Camisi ve etraftaki diğer tarihi alanlar gezildi. Benim de fırsatım oldu ve Selimiye Camii'nde de bir yerinde inceleme yapabildim. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda Selimiye Camisi'nde yapılan restorasyon sırasında kubbe işlemeleriyle ilgili bazı sıkıntılar kamuoyuna yansıdı ve biz buraya gelmeden önce de 26 Eylül tarihinde bu kubbe işlemeleriyle ilgili tenzihat adı veriliyor hat ve kalem işleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi" dedi.

"SELİMİYE KİMSENİN RESİM DEFTERİ DEĞİL"

Restorasyon için sunulan projenin kamuoyunda çok tepki çektiğini hatırlatan Gülşah Deniz Atalar, "Buradaki kubbenin işlemelerinin aslında neden teklif edildiği belli olmayan ve aslına uygun olmayan bir şekilde değiştirilmesinin teklif edildiği, koruma kurullarınca kabul edilmediği ama kabul edilmemesine rağmen yüksek kurulca kabul edildiği ve o nedenle de burada böyle bir hat işinin yapıldığına ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Çok da tabii ki tepki aldı. Çünkü Selimiye kimsenin resim defteri değil" ifadelerini kullandı.

"YÜRÜTMRYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ TAKİP EDİYORUZ"

Atalar, "Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği böyle bir camiye ve kubbesindeki işlere yeni bir imzanın atılması kültürel mirasımızın korunması açısından da doğru değil. Mahkeme bir yürütmeyi durdurma kararı verdi. Biz de bunu takip ediyoruz. Ama bu takibimiz sadece mahkemenin takibi değil. Mimar Sinan'ın ustalık eserindeki hem restorasyonunun hem de kubbesindeki işlerin takibi meselesi. Ama buradan şunu söylemek lazım: restorasyonda çok yetkili arkadaşlarımız çalışıyor. Çok kıymetli restoratörler çalışıyor. Restorasyon çok uzun zamandır devam ediyor. Ve bu kubbe meselesi yüzünden de çok uzun zamandır restorasyon bitirilemiyor ve turistler de gelip Selimiye'yi ziyaret edemiyorlar. Sadece bir kısmı ibadete açık. O yüzden yapılması gereken en düzgün, aslına uygun hat işleminin yapılıp bir an önce Selimiye Camii'nin restorasyonunun bitirilip halkın katılımına açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.