Tepki yağmıştı: Selimiye Camii'ndeki restorasyon durduruldu

Yayınlanma:
Edirne İdare Mahkemesi, tarihi Selimiye Camisi’nin kubbesindeki yazılarda yapılması planlanan restorasyon çalışmaları için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi’nin kubbesinde planlanan restorasyon çalışmaları için yürütmeyi durdurma kararı aldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak kabul edilen Selimiye Camisi’nde, kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonu öngören proje büyük tartışmalara yol açmıştı.

selimiye.jpg

DURDURMA KARARI VERİLDİ

Projenin uygulanması durumunda, kubbe yazılarının tarihi yapısına zarar vereceği ve özgünlüğünün kaybolacağı gerekçesiyle çeşitli sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar tarafından dava açıldı. Edirne İdare Mahkemesi de açılan davayı değerlendirerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İlber Ortaylı 'işbirliği kokusu geliyor' dedi: Selimiye'den Mimar Sinan'ı silecek teklife ateş püskürdüİlber Ortaylı 'işbirliği kokusu geliyor' dedi: Selimiye'den Mimar Sinan'ı silecek teklife ateş püskürdü

Mahkeme kararında, Yüksek Kurul tarafından onaylanan restorasyon projesiyle ilgili tüm belgelerin talep edildiği ve incelemelerin tamamlanmasının ardından nihai kararın verileceği belirtildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

