CHP'den sert çıkış: İddianameyi Yeni Şafak mı yazıyor?

Yeni Şafak gazetesi, 15.5 milyon yurttaşın oyu ile cumhurbaşkanı adayı olan ve 19 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı İBB iddianamesinin hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağını iddia etti. Haberde, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin 8 savcı tarafından hazırlandığı, çalışmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı vekili ve altı soruşturma savcısının katıldığı belirtildi. Son kontrollerin yapıldığı ve nihai onayın ardından iddianamenin mahkemeye sunulacağı ileri sürüldü.

Gazetenin iddiasına göre, Ekrem İmamoğlu iddianamede "1 numara" olarak gösterildi. Dosyadaki toplam şüpheli sayısının 400'ün üzerinde olduğu ve aralarında İmamoğlu’nun yakın çevresinden İBB Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA GELDİ

İddianamenin detaylarının henüz mahkemeye sunulmadan ve kamuoyuna açıklanmadan Yeni Şafak gazetesine sızdırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İBB iddianamesi olarak kamuoyunda bilinen iddianamemiz halen hazırlanma aşamasındadır, bittiğinde anında bilgilendirme yapılacaktır" denilerek gazetenin haberi yalanlandı.

CHP'DEN SERT TEPKİ: İDDİANAMEYİ YENİ ŞAFAK MI YAZIYOR?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara ve haberin sızdırılmasına sert tepki gösterdi. Zeybek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Asrın vurgununu 23 yıldır bu milleti bir kuru ekmeğe muhtaç edenler iyi bilir. İddianameyi Yeni Şafak mı yazıyor? İddianame önce gazetelere mi veriliyor? Gazetecilik kisvesi altında, kamuoyu peşinen yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu tablo, hukuk devletinin temellerini dinamitlemektedir.”

Aylardır insanların hukuksuzca bekletildiğini ve "şimdi, bugün, yarın" denmesine rağmen iddianamenin hala ortada olmadığını belirten Zeybek, manşetlerin çoktan hükmü verdiğini ve bu durumda mahkemelerin varlığının sorgulanması gerektiğini ifade etti. "Çivisini çıkarmayın, adaleti çiğnemeyin" diyen Zeybek, "Arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Milletimiz size gereken cevabı verecek ‘asrın tokadını’ yiyeceksiniz" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.