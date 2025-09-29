CHP'den Özel'e saldıran Tengioğlu'nun tahliyesine tepki

Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun tahliye olmasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun tahliye edilmesine sert tepki gösterdi. Günaydın, “Genel Başkanımız Özgür Özel’e saldıran müptezel serbest. Bariyerli alana onu sokan ve azmettirenlere yönelik bir adım bile atılmadı. Yarına kalır, yanına kalmaz” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından, CHP lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Tengioğlu’nu 12 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine hükmetti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, saldırganın serbest bırakılmasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel’e saldıran müptezel serbest. Bariyerli alana onu sokan ve azmettirenlere yönelik bir adım bile atılmadı. Yarına kalır, yanına kalmaz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

