5 ayda tahliyeye avukat da şaşırdı '2 çocuğunu öldürmüştü'

Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’ta Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan cenaze töreninden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, dördüncü kez hakim karşına çıktı. “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama” suçundan hakkında 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Tengioğlu’nun dördüncü duruşması İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

'PİŞMANIM' DEDİ

Tengioğlu esas hakkında mütalaaya karşı verdiği beyanda “Ben Çağlayan’da lokantada çalışıyordum. O sırada kalabalıkta bir annenin çığlığını duydum. Bayanın yanına yaklaştığımda 'senin oğlun ne tarafta?' dedim. 'Benim oğlum polis ama bunların hepsi benim oğlum' demişti. Ölen Kürt siyasetçiyi ben tanıyordum zaten. Rahmetlinin cenazesine katıldım. Evime 6 dakikalık bir mesafeydi zaten. İyi bir barış siyasetçisi idi, tanırdım ve severdim kendisini. Onu orada görünce daha önce yaşadığım olay aklıma geldi ve bunun üzerine kendisine tepki gösterdim. Planlı bir şekilde hareket etmedim” dedi. Tengioğlu, pişman olduğunu söyledi.

5 AYDA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Tengioğlu’nun “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama” suçundan 12 ay cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verdi.

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocukları Barış (19) ile Mutlu’yu (17) öldürmüş, bir çocuğunu da yaralamıştı. Bir süre cezaevinde yatan ve daha sonra salıverilen Tengioğlu, Özgür Özel'e saldırıdan sonra örgüt bağlantısı olup olmadığına dair sorular birbirini izlerken hızla adliyeye sevk edilip, çok sayıda soru yanıtsız kalacak şekilde tutuklanmıştı.

ÖZEL'İN AVUKATUNDAN AÇIKLAMA: SERBEST BIRAKILMAMASI GEREKİYORDU

Özgür Özel'in avukatı Sedat Aslantaş, "Mahkeme yargılama neticesinde sanığın toplamda 1 yıl cezalandırılmasına karar verdi. Alt sınır 6 ay alt sınırdan uzaklaştırdı. Ayrıca daha önceden sabıka kaydı var. İskenderun Ağır Ceza Mahkemesindeki olay nedeniyle... 2 evladını katledip... birini de ağır yaralamaktan mahkumiyeti vardı. Onu da infazı tamamlamadığı için o infazını da etkileyecektir bu süreç. Mahkeme tahliyesine karar verdi. Biz tahliyesini beklemiyorduk. Hem infazı tamamlanmadı. Hem de esas önemli olan İskenderun Ağır Ceza mahkemesindeki yargılaması nedeniyle serbest bırakılmaması gerekiyordu" açıklamasında bulundu.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun tahliye olmasına tepki gösterdi Günaydın, "Genel Başkanımız Özgür Özel’e saldıran müptezel serbest. Bariyerli alana onu sokan ve azmettirenlere yönelik bir adım bile atılmadı. Yarına kalır, yanına kalmaz" ifadelerini kullandı.