CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama

CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sokakta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklamada bulundu. Bulut, "Bu alçak saldırı, yalnızca bir gazeteciye değil; gerçeğe, özgür basına ve toplumun haber alma hakkına yapılmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sokakta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklamada bulundu.

bulut.jpg

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un, evine giderken saldırıya uğradığını ve dövülerek öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu kabul edilemez ve alçak saldırı, yalnızca bir gazeteciye değil; gerçeğe, özgür basına ve toplumun haber alma hakkına yapılmıştır. Faillerin yakalanması önemli bir adımdır; ancak bu vahşi saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin eksiksiz sağlanması şarttır. Gazeteciler hedef değil, toplumun vicdanıdır!" ifadesini kullandı.

Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybettiGazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kinlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Gazeteci Hakan Tosun'a saldıranların görüntüsü ortaya çıktıGazeteci Hakan Tosun'a saldıranların görüntüsü ortaya çıktı

Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.

Tosun'un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!
Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı
Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı