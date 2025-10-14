CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sokakta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklamada bulundu.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un, evine giderken saldırıya uğradığını ve dövülerek öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu kabul edilemez ve alçak saldırı, yalnızca bir gazeteciye değil; gerçeğe, özgür basına ve toplumun haber alma hakkına yapılmıştır. Faillerin yakalanması önemli bir adımdır; ancak bu vahşi saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin eksiksiz sağlanması şarttır. Gazeteciler hedef değil, toplumun vicdanıdır!" ifadesini kullandı.

Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kinlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Gazeteci Hakan Tosun'a saldıranların görüntüsü ortaya çıktı

Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyordu.

Tosun'un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından hayatını kaybettiği bildirilmişti.