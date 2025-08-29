CHP'den İstanbul İl Kongresi hakkındaki iddianameye tepki

CHP'den İstanbul İl Kongresi hakkındaki iddianameye tepki
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, partisinin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, partisinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddianameyi “hukuki değil, siyasi bir kurgu” olarak nitelendirdi.

Emir, dosyanın dayandırıldığı ses kaydının kaynağının belirsiz olduğuna dikkat çekerek, bilirkişi raporunda teşhis bulunmadığını, tanık ifadelerinin ise çelişkilerle dolu olduğunu ifade etti. “Bir gün ‘para almadık’, ertesi gün ‘aldık’ diyorlar. Ne bir dekont, ne görüntü, ne de somut bir delil var” diyen Emir, HTS kayıtlarının da yalnızca partililerin birbiriyle görüşmesini gösterdiğini belirtti.

chp-001.jpg

Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik yazdırılan iddianameyi hukukçu olarak değerlendirmek isterdim. Ama ortada bir iddianameden çok siyaseten yazılmış bir kurgu metni var.

Dosyayı üzerine kurdukları ses kaydının kaynağı belirsiz, bilirkişi raporunda teşhis yok, tanıklar bir gün “para almadık” ertesi gün “aldık” diyor. Ne bir dekont var, ne görüntü, ne somut delil!

HTS kayıtları yalnızca partililer birbiri ile “görüşmüş” diyor, başka bir delil göstermiyor. Yani ortada yalnızca savcılığın tanıdık tanıklarının uyduruk beyanları ve çelişkiler var.

CMK açık: iddianame “yeterli şüphe” ile hazırlanır. Ama burada “yeterli şüphe” yok, yalnızca “yeterli siyasi motivasyon” var.

Buradan ilan ediyorum: CHP, yargı kararlarıyla dizayn edilebilecek bir parti değildir!

Ankara’da denediniz, tutmadı. Şimdi sadıklarınız ile İstanbul’da deniyorsunuz!

Bizim partimizin rotasını savcılara yazdırılan fezlekeler, iktidarın yazdırdığı iddianameler değil; halkın iradesi, Türkiye’nin demokrasi mücadelesi belirler.

Bu iftiraname ile amaçlanan adalet değil; muhalefeti susturmaktır. Ama biz susmayacağız: Bu ülkenin en köklü partisini, bir CD’ye kaydedilmiş belirsiz konuşmalarla, çelişkili tanık beyanlarıyla lekelemeye kimsenin gücü yetmez!

CHP buradadır, dimdik ayaktadır! Yargı sopasıyla dizayn edilmeyeceğiz, halkın iradesiyle yolumuza devam edeceğiz. Partimizden elinizi çekin!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Diş kliniğinde oksijen tüpü patladı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
DEM Parti'den hükümete sert Gazze eleştirisi: Ortada sadece bolca hamaset var
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü
Özgür Özel kürsüde AKP'lilerin gözüne bakarak söyledi: Maskeniz düştü