CHP'den İstanbul İl Kongresi hakkındaki iddianameye tepki

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, partisinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddianameyi “hukuki değil, siyasi bir kurgu” olarak nitelendirdi.

Emir, dosyanın dayandırıldığı ses kaydının kaynağının belirsiz olduğuna dikkat çekerek, bilirkişi raporunda teşhis bulunmadığını, tanık ifadelerinin ise çelişkilerle dolu olduğunu ifade etti. “Bir gün ‘para almadık’, ertesi gün ‘aldık’ diyorlar. Ne bir dekont, ne görüntü, ne de somut bir delil var” diyen Emir, HTS kayıtlarının da yalnızca partililerin birbiriyle görüşmesini gösterdiğini belirtti.

Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin İstanbul İl Kongresi’ne yönelik yazdırılan iddianameyi hukukçu olarak değerlendirmek isterdim. Ama ortada bir iddianameden çok siyaseten yazılmış bir kurgu metni var.

Dosyayı üzerine kurdukları ses kaydının kaynağı belirsiz, bilirkişi raporunda teşhis yok, tanıklar bir gün “para almadık” ertesi gün “aldık” diyor. Ne bir dekont var, ne görüntü, ne somut delil!

HTS kayıtları yalnızca partililer birbiri ile “görüşmüş” diyor, başka bir delil göstermiyor. Yani ortada yalnızca savcılığın tanıdık tanıklarının uyduruk beyanları ve çelişkiler var.

CMK açık: iddianame “yeterli şüphe” ile hazırlanır. Ama burada “yeterli şüphe” yok, yalnızca “yeterli siyasi motivasyon” var.

Buradan ilan ediyorum: CHP, yargı kararlarıyla dizayn edilebilecek bir parti değildir!

Ankara’da denediniz, tutmadı. Şimdi sadıklarınız ile İstanbul’da deniyorsunuz!

Bizim partimizin rotasını savcılara yazdırılan fezlekeler, iktidarın yazdırdığı iddianameler değil; halkın iradesi, Türkiye’nin demokrasi mücadelesi belirler.

Bu iftiraname ile amaçlanan adalet değil; muhalefeti susturmaktır. Ama biz susmayacağız: Bu ülkenin en köklü partisini, bir CD’ye kaydedilmiş belirsiz konuşmalarla, çelişkili tanık beyanlarıyla lekelemeye kimsenin gücü yetmez!

CHP buradadır, dimdik ayaktadır! Yargı sopasıyla dizayn edilmeyeceğiz, halkın iradesiyle yolumuza devam edeceğiz. Partimizden elinizi çekin!"