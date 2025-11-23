CHP'den İmralı kararı sonrası 'Kürt seçmen' değerlendirmesi

Süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun İmralı'yı ziyaret konusundaki tartışmalar devam ediyor. Tavrını İmralı'ya gitmeme olarak açıklayan CHP'ye daha sonra Yeni Yol grubu da katıldı. Ziyaretin Pazartesi ya da Salı günü AKP-MHP ve DEM'den oluşan 3 kişilik heyet ile yapılması beklenenler arasında.

CHP'nin aldığı karar son günlerin en çok tartışılan kararlarından birisi oldu. Gitmeme kararının ardından DEM tarafından gelen eleştirilere en son eş genel başkan Hatimoğulları da katılarak şunları ifade etti:

"Bu süreç hiç kimsenin, hiçbir siyasi partinin dar manada çıkarlarına ya da iktidarlarını korumalarına ya da iktidar olmalarına araç haline dönüştürülecek bir süreç değildir"

Oturma düzeni bile MİT'ten: İmralı'da çekilen fotoğraf paylaşılmayacak

TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ YORUMLARINA: KÖTÜ NİYETLİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP kurmayları aldıkları kararı tavır değişikliği olarak yorumlayanlara 'kötü niyetli' olarak değerlendirdi. CHP'nin çözüm için atılacak adımların da arkasında olduklarını yineleyen kurmay, "Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz" yorumunda bulundu.

KÜRT SEÇMENLERİN TEPKİSİ NE DURUMDA?

Öcalan ile yapılacak görüşmenin de kalıcı bir çözüm olmayacağı belirtilirken, Kürt seçmen ile CHP'nin arasının açılacağı yorumlarına da şu şekilde yanıt verildi:

"Kürt seçmenden blok bir seçmen kitlesi gibi söz edemeyiz. Kürtlerin içinde seküler olanlar, muhafazakar olan var. Blok halinde bir tavır alınacağını düşünmüyoruz. Yalnızca İmralı gündeminde yaşananların insanların siyasi kanaatlerini değiştireceğini söyleyemeyiz."

KOMİSYONDA KALMAYA DEVAM

Partili kurmaylar aldıkları kararın ardından olumlu geri dönüşler aldıklarını ve komisyonda kalmaya da devam edeceklerini ifade etti:

"İleride, çözüm ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler için CHP ile temas kurulması gerekecek. DEM Parti’nin duygusal yorumları doğru değil. Biz çözümden yanayız. İmralı’ya sıkışan bir süreçten çözüm değil, çözümsüzlük çıkar"

"KAPATMAK İSTEDİKLERİ PARTİ YOKUZ DEYİNCE NEDEN SORUN?"

Komisyonda yapılan SEGBİS önerilerinin ciddiye alınmadığını, AKP'nin toplantının açık kısmında söz almadığını aktaran kurmaylar şu değerlendirmeyi de yaptı: