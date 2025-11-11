İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada 3742 sayfalık iddianame bugün tamamlandı.

237 gün boyunca iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “veri sızdırmak” ve “kamu zararı” gibi suçlamalarla 2352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İBB İDDİANAMESİNE YENİ HAMLE

Ekrem İmamoğlu ve beraberinde tutuklu bulunan kişiler hakkında şimdiye kadar çelişkili iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar düzenlenen iddianamede de yer aldı.

"İSTANBUL İDDİANAMESİ"

Mahkemeye sunulan İBB iddianamesine karşı CHP'den yeni hamle geldi. "İstanbul İddianamesi" adıyla siteler ve sosyal medya hesapları açıldı. Yayımlanan videolarda suçlamalara yanıtlar verildi.

İddianamenin ardından "İstanbul İddianamesi" adıyla açılan bir internet sitesinde dosyada yer alan iddialar ele alındı. Sitede "Bavullarla para mı taşındı?", "Kurultay’da telefon dağıtıldı", "Şişli’de kesilen cezaya rüşvet dendi", "Hedef İmamoğlu mu, CHP mi?" ve "1 dakikada gerçekler" gibi başlıklar yer aldı.

Sosyal medyada "İddialara değil gerçeklere kulak verin" etiketiyle açılan Facebook, X, Instagram, Bluesky ve TikTok hesaplarından siteye ilişkin paylaşımlar yapıldı.