CHP'den iddianame önlemi: İftiralara karşı gerçekler

19 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil birçok belediye başkanı ve bürokrat gözaltına alınmış devamında ise yine aralarında cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanı ve bürokratları hakkında tutuklama kararı verilmişti.

9 dalga halinde devam eden bu operasyonlarda CHP'nin ve İmamoğlu'nun ısrarla üzerinde durduğu konu iddianamenin derhal hazırlanması olmuştu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 23 asır hapsi istendi. CHP'nin şimdi üzerinde durduğu ve İmamoğlu'nun da Meclis'i göreve çağırdığı nokta duruşmaların TRT'den yapılarak herkesin gözü önünde kimin haklı olduğunun görülmesi oldu.

İmamoğlu'na istenen 23 asırlık tarihi ceza: Roma İmparatorluğu kurulduğunda hapse girseydi hala cezaevindeydi

Bu talepler sürerken CHP'nin iddianame üzerinden propagandaya karşı hamlesi de belli oldu. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Genel Merkezi tarafından çalışma yürütülecek. Yürütülecek çalışmada, iddianamenin teknik olarak inceleneceği belirtildi. Hukukçular, metinde yer alan çarpıklıkları, tutarsızlıkları ve hukuki boşlukları tespit ederek raporlayacak. Bu raporun, ilerleyen süreçte kamuoyuna ve ilgili kurumlara sunulacağı ifade edildi.

İstanbul’da görev alacak ekip ise iddianamede 'iftira' olarak değerlendirilen iddialar üzerinde yoğunlaşacak. Bu grup, özellikle siyasi nitelikli bölümlerin kamuoyu nezdinde aydınlatılması için hazırlık yapacak.

‘İFTİRALARA KARŞI GERÇEKLER’ ÇALIŞMASI YOLDA

İncelemenin tamamlanmasının ardından CHP, iddianamedeki suçlamalara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlatacak.

Parti, 'İftiralara Karşı Gerçekler' başlığıyla bir metin hazırlayarak kamuoyuna açıklayacak. Bu kampanyada sosyal medyanın etkili biçimde kullanılacağı, partinin örgütleri aracılığıyla da yurttaşlara bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.

Hazırlanacak metinler broşür haline getirilip mahalle temsilcileri üzerinden halka ulaştırılacak. Ayrıca CHP, çalışmayı “istanbuliddianamesi.com/tr” adresinden kamuoyunun erişimine açacak.

GİZLİ TANIK İFADELERİ VE DELİL EKSİKLİKLERİ

CHP kaynakları, hukukçu kurmayların gizli tanık ifadelerini detaylı biçimde analiz edeceğini belirtti. Çalışmada iddianamedeki çelişkiler, delil eksiklikleri ve siyasi yönü öne çıkarılacak. Bu analizlerin, hem hukuki süreçte hem de kamuoyuna bilgilendirmede kullanılacağı ifade edildi.

TUTUKSUZ YARGILAMA VE TRT’DEN CANLI YAYIN TALEBİ

CHP, iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde sanıkların tutuksuz yargılanmasını talep edecek. Ayrıca parti, "Yargılama TRT ekranlarından canlı yayınlansın" çağrısında bulunacak.

CHP kurmayları, bu talebin TBMM kürsüsünde de dile getirileceğini ve TRT’nin duruşmaları canlı yayınlaması için gerekli mevzuat değişiklikleri önerilerinin hazırlanacağını bildirdi.