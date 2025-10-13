CHP'den "Boş Tencere" eylemine çağrı: Artık yeter!

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz yediden yetmişe herkesin belini büküyor. Öğrenciden emekliye herkesin ortak derdi olan ekonomide sorunlar artarak devam ediyor.

Asgari ücretin dört kişilik bir ailenin sadece gıda ihtiyacını karşılamakta dahi yetersiz kalması, uzun zamandır çözüm bekleyen sorunlar arasında.

Cüzdan da boş pazar arabası da! 'Meyve al gel dediler vallahi alamadım'

Öte yandan gıda dışında eğitim, sağlık, ulaşım gibi diğer temel ihtiyaçları da kapsayan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 89 bin 680 liraya yükseldi.

Menemen enflasyonu belli oldu

CHP'DEN KİTLESEL EYLEM İÇİN ÇAĞRI

Ülkede bunlar yaşanırken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, ekonomik krize ve artan yoksulluğa dikkat çekmek amacıyla 17 Ekim Cuma günü yapılacak kitlesel eylem için çağrı yaptı.

Kaya, "Türkiye Yüzyılı, boş tencere yüzyılı oldu! Artık yeter!" sözleriyle hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı, boş tencere yüzyılı oldu! Artık yeter! 17 Ekim Cuma, saat 17.00'de 81 ilde, aynı sesle haykırıyoruz: Dayatılan bu yoksulluğa boyun eğmiyoruz! Boş tencereni al sen de gel" ifadelerini kaydetti.