Cüzdan da boş pazar arabası da! 'Meyve al gel dediler vallahi alamadım'

Aksaray’da salı günleri kurulan semt pazarında yurttaşlar, tezgahlardaki fiyatlara tepki gösterdi. Yurttaşlar, özellikle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın bütçelerini zorladığını belirtti.

CHP'li Başarır'dan 'pazar fiyatları' yorumu

Bir kent sakini, "Vallahi ortalığı kan götürüyor gibi. On tane çocuğum var evde. Onu al, bunu al, ‘Babaanne meyve al gel’ dediler bana. Vallahi meyve alamadım, inan 2-3 bin lira para harcadım" dedi.

PAZAR ARABASI BİNLERCE LİRAYA DOLUYOR!

Pazarda alışveriş yapan Güler Koçak, “Bir sürü para gitti pazarda. Bebze, üzüm, domates, patlıcan aldım. Bu aldıklarımla bin 500 lira gitti” diye konuştu.

Gülistan Yüksel adlı vatandaş ise, “Karnabahar, acur, fazla bir şey almadık, salatalık aldık. Bu aldıklarıma bin 300-bin 500 lira verdim. İstediklerimi alamadım, meyve alamadım. Şu anda bayağı bir pahalı. Daha almayacağım. Eğer pazar arabamı doldurmak istersem 2- 3 bin lira olur. Zorlanıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Benim bahçem var, benim için sorun yok ama başkalarına Allah'ım yardım etsin” diye konuştu.

“2 BİN LİRA HARCADIK”

Nuri Eriş ise pazar fiyatlarına ilişkin, “Parayı saymıyorum ben, cebimden harcıyorum. Evin ihtiyacı, mecbur alacağım. Varsa alıyoruz, yoksa az alacağız. Başka çaresi yok. Şükür istediğim her şeyi aldım. Patates, soğan, patlıcan, karnabahar, turp, brokoli aldım. Pazar arabamız yok ama ellerimiz dolu. 3 eve alıyoruz, herhalde 2 bin lira filan harcadık" ifadelerini kullandı.