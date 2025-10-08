Cüzdan da boş pazar arabası da! 'Meyve al gel dediler vallahi alamadım'

Yayınlanma:
Ekonomik krizin etkisi en çok semt pazarlarında gösteriyor. Aksaray’da semt pazarına alışverişe gidenler de bu krizi en derinden hisseden yurttaşlardan. Kent sakini Gülistan Yüksel, "Eğer pazar arabamı doldurmak istersem 2-3 bin lira olur" dedi.

Aksaray’da salı günleri kurulan semt pazarında yurttaşlar, tezgahlardaki fiyatlara tepki gösterdi. Yurttaşlar, özellikle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın bütçelerini zorladığını belirtti.

CHP'li Başarır'dan 'pazar fiyatları' yorumuCHP'li Başarır'dan 'pazar fiyatları' yorumu

Bir kent sakini, "Vallahi ortalığı kan götürüyor gibi. On tane çocuğum var evde. Onu al, bunu al, ‘Babaanne meyve al gel’ dediler bana. Vallahi meyve alamadım, inan 2-3 bin lira para harcadım" dedi.

PAZAR ARABASI BİNLERCE LİRAYA DOLUYOR!

Pazarda alışveriş yapan Güler Koçak, “Bir sürü para gitti pazarda. Bebze, üzüm, domates, patlıcan aldım. Bu aldıklarımla bin 500 lira gitti” diye konuştu.

pazar.jpg

Gülistan Yüksel adlı vatandaş ise, “Karnabahar, acur, fazla bir şey almadık, salatalık aldık. Bu aldıklarıma bin 300-bin 500 lira verdim. İstediklerimi alamadım, meyve alamadım. Şu anda bayağı bir pahalı. Daha almayacağım. Eğer pazar arabamı doldurmak istersem 2- 3 bin lira olur. Zorlanıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Benim bahçem var, benim için sorun yok ama başkalarına Allah'ım yardım etsin” diye konuştu.meyve.jpg

“2 BİN LİRA HARCADIK”

Nuri Eriş ise pazar fiyatlarına ilişkin, “Parayı saymıyorum ben, cebimden harcıyorum. Evin ihtiyacı, mecbur alacağım. Varsa alıyoruz, yoksa az alacağız. Başka çaresi yok. Şükür istediğim her şeyi aldım. Patates, soğan, patlıcan, karnabahar, turp, brokoli aldım. Pazar arabamız yok ama ellerimiz dolu. 3 eve alıyoruz, herhalde 2 bin lira filan harcadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Ekonomi
Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
Bakanlık fırsatçıların gözünün yaşına bakmadı: 150 bin lira para cezası verildi
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü
Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı
Yüzlerce işçi grev kararı aldı: Direniş tarihi açıklandı