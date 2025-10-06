CHP'li Başarır'dan 'pazar fiyatları' yorumu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara'da Keklik Semt Pazarı'na yaptığı ziyaret sonrası, "Hayat pahalılığı ve geçim derdi, vatandaşın en büyük şikayeti. Gıda enflasyonu tüm dünyada düşerken, bizim insanımız pazar çantasını doldurmakta zorlanıyor; istediğini alamıyor, canının çektiğini yiyemiyor" açıklamasında bulundu.

Ankara Keklik Semt Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, pazarda vatandaşların şikayetlerini dinledi. Pazar alış veriş yapmaya çalışan yurttaş, hayat pahalılığı ve yüksek fiyatlardan yakındı.

"BUNA SEBEP OLANLAR SOKAĞA ÇIKAMIYOR"

Yurttaşlarla özel olarak sohbet eden Başarır X hesabından yaptığı paylaşımda ziyareti şu sözlerle değerlendirdi:

"Ankara’da Keklik semt pazarındaydık. Hayat pahalılığı ve geçim derdi, vatandaşın en büyük şikayeti. Gıda enflasyonu tüm dünyada düşerken, bizim insanımız pazar çantasını doldurmakta zorlanıyor; istediğini alamıyor, canının çektiğini yiyemiyor. Buna sebep olanlar sokağa çıkamıyor ama biz halkımızla bir aradayız; sokaktayız, pazardayız. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz!"

