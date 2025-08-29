CHP'den 'Atatürksüz' cuma hutbesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığının cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yer verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemesine tepki göstererek, "Atatürk’ü yok saymak, bu milletin tarihini, bağımsızlığını ve Cumhuriyeti yok saymaktır. İktidarın gölgesine sığınan Diyanet bilsin ki, siz adını anmasanız da, Atatürk’ün adı bu milletin gönlünde her zaman yaşayacaktır" dedi.

"ATATÜRK'Ü UNUTTURMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayımlanan Cuma Hutbesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi kutlamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: