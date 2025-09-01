CHP mitinglerinin yeni adresi belli oldu

CHP mitinglerinin yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla CHP'nin yurdun dört bir yanında ve İstanbul'un ilçelerinde sürdürdüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresini duyurdu.

Çelik, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla partisinin her hafta Türkiye'nin bir ilinde ve İstanbul'un ilçelerinde sürdürdüğü yeni miting adresinin Zeytinburnu ilçesi olacağını duyurdu.

Miting, 3 Eylül Çarşamba günü Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak.

"ARKADAŞLARIMIZA ÖZGÜRLÜK İÇİN İRADEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halk kazanacak! Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyor; irademize sahip çıkıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

