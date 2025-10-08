Özel'den İsrail'in alıkoyduğu Türk vekiller için açıklama

Özel'den İsrail'in alıkoyduğu Türk vekiller için açıklama
Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda baskın yapıp kaçırdığı Özgürlük Filosu'ndaki Vicdan Gemisi hakkında "Trump'a ses çıkaramayan kim varsa Filistin'e dost değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgürlük Filosu'nun bir parçası olan ve İsrail'in yaptığı baskınla 3 Türk milletvekilini kaçırdığı Vicdan Gemisi hakkında bir paylaşım yaptı. Özel, "Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'a ses çıkarmayan kim varsa Filistin'e dost değildir" dediği açıklamada filoya katılan aktivistlere selam gönderdi.

'NETANYAHU İLE KAYIKÇI KAVGASI'

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan Gemisi’ne yönelik barbar saldırısını kınıyoruz!

Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz.

'TRUMP'A SES ÇIKARAMAYAN FİLİSTİN'E DOST DEĞİLDİR'

İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır. Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump’a ses çıkaramayan kim varsa Filistin’e dost değildir!

Filistin’in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun!"

