CHP Lideri Özel ve partiden 10 Kasım mesajı: Mücadele bitmeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk'e duyduğu özlemi "aydınlığı, umudu, adaleti" özlemekle bir tuttuğunu ifade etti. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk’ü özlemek, bir ülkeyi özlemek gibi. Aydınlığı, umudu, adaleti… Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek. Mücadele bitmeyecek!"

CHP RESMİ HESABI: IŞIĞI, FİKİRLERİ, HEDEFLERİ DAİMA BİZİMLE

Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Atatürk'ün fiziki varlığının sona ermesine rağmen fikirlerinin ve hedeflerinin yaşamaya devam ettiği belirtildi. "Hiç gitmedi ki…" başlığıyla yapılan paylaşımda şu görüşlere yer verildi:

"Işığı, fikirleri, hedefleri daima bizimle... Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle, saygı ve minnetle anıyoruz. En büyük iki eseri olan Cumhuriyet'imizin ve partimizin yılmaz savunucularıyız. Ruhun şad olsun!"