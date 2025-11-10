CHP Lideri Özel ve partiden 10 Kasım mesajı: Mücadele bitmeyecek

CHP Lideri Özel ve partiden 10 Kasım mesajı: Mücadele bitmeyecek
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin resmi sosyal medya hesabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde anma mesajları yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk'e duyduğu özlemi "aydınlığı, umudu, adaleti" özlemekle bir tuttuğunu ifade etti. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk’ü özlemek, bir ülkeyi özlemek gibi. Aydınlığı, umudu, adaleti… Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek. Mücadele bitmeyecek!"

zgur-ozel.jpg

CHP RESMİ HESABI: IŞIĞI, FİKİRLERİ, HEDEFLERİ DAİMA BİZİMLE

Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Atatürk'ün fiziki varlığının sona ermesine rağmen fikirlerinin ve hedeflerinin yaşamaya devam ettiği belirtildi. "Hiç gitmedi ki…" başlığıyla yapılan paylaşımda şu görüşlere yer verildi:

chp.jpg

"Işığı, fikirleri, hedefleri daima bizimle... Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle, saygı ve minnetle anıyoruz. En büyük iki eseri olan Cumhuriyet'imizin ve partimizin yılmaz savunucularıyız. Ruhun şad olsun!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Türkiye
7.6 milyar TL'lik bahis ağı çökertildi
7.6 milyar TL'lik bahis ağı çökertildi
Yeni Şafak'tan Vedat Milor'a akılalmaz Esad suçlaması
Yeni Şafak'tan Vedat Milor'a akılalmaz Esad suçlaması
AKP'nin 'kayyum' planı sürece takıldı
AKP'nin 'kayyum' planı sürece takıldı