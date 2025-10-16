CHP İzmir Kongresine tek adayla gidilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın 17 Ekim’de yapılacak kongresine tek adayla gidileceği kesinleşti. İlçe başkanlarıyla bugün gerçekleştirilen toplantının ardından Çağatay Güç’ün adaylığı üzerinde uzlaşı sağlandı.

Daha önce kongre için adı geçen Şenol Aslanoğlu’nun ismi uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak Aslanoğlu’nun tahliye süreci sonrası, ilçe örgütleri ve parti kurmaylarının yaptığı değerlendirmelerle adaylık denkleminde değişiklik yaşandı.

Bugün yapılan toplantıda ilçe kongrede partiyi ortak iradeyle tek aday üzerinden birleştirme konusunda görüş birliğine varıldı. Çağatay Güç’ün tek aday olarak belirlenmesiyle CHP İzmir teşkilatının kongreye birlik görüntüsüyle gitmesi hedefleniyor.

CHP İzmir İl Kongresi 17 Ekim’de toplanacak ve yeni il başkanı seçilecek. Çağatay Güç şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyor.