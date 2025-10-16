CHP İzmir Kongresine tek adayla gidilecek

CHP İzmir Kongresine tek adayla gidilecek
Yayınlanma:
CHP İzmir'de yarın yapılacak il kongresinde tek aday üzerinde uzlaşma sağlandı. İl Başkanlığı için Çağatay Güç üzerinde uzlaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın 17 Ekim’de yapılacak kongresine tek adayla gidileceği kesinleşti. İlçe başkanlarıyla bugün gerçekleştirilen toplantının ardından Çağatay Güç’ün adaylığı üzerinde uzlaşı sağlandı.

Daha önce kongre için adı geçen Şenol Aslanoğlu’nun ismi uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak Aslanoğlu’nun tahliye süreci sonrası, ilçe örgütleri ve parti kurmaylarının yaptığı değerlendirmelerle adaylık denkleminde değişiklik yaşandı.

agatay-guc.webp

Bugün yapılan toplantıda ilçe kongrede partiyi ortak iradeyle tek aday üzerinden birleştirme konusunda görüş birliğine varıldı. Çağatay Güç’ün tek aday olarak belirlenmesiyle CHP İzmir teşkilatının kongreye birlik görüntüsüyle gitmesi hedefleniyor.

Tahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan ilk açıklamaTahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan ilk açıklama

CHP İzmir İl Kongresi 17 Ekim’de toplanacak ve yeni il başkanı seçilecek. Çağatay Güç şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Türkiye
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Basel'e olmayan örgütten hapis cezası
Basel'e olmayan örgütten hapis cezası
Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!
Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!